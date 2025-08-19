Турция готова помочь в подготовке кыргызской бригады трансплантологов

На базе Бишкекской государственной больницы кыргызско-турецкой дружбы состоялась встреча министра здравоохранения КР Эркина Чечейбаева с заместителем министра здравоохранения Турции Нуруллахом Окумушем.
По данным пресс-центра Минздрава, в ходе переговоров стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества в сфере здравоохранения в рамках ранее подписанных соглашений между правительствами двух стран, в частности вопросы, связанные с трансплантацией органов и внедрением современных методов лечения в Кыргызстане.
Особое внимание уделено подготовке национальных кадров. Эркин Чечейбаев подчеркнул, что ключевая цель — это не только проведение совместных операций, но и подготовка кадров в области трансплантации.
«Важно, чтобы кыргызские специалисты не только участвовали в совместных операциях, но и проходили качественное обучение и практику в ведущих центрах Турции. Мы должны готовить собственные кадры — хирургов, медсестер, специалистов по предоперационной подготовке и постоперационному наблюдению. Это позволит в ближайшей перспективе самостоятельно проводить сложнейшие операции по пересадке почек и других органов», — отметил министр.
Турецкая сторона выразила готовность не только проводить совместные операции, но и содействовать комплексной подготовке кыргызской бригады трансплантологов, включающей хирургов, анестезиологов, медсестер и специалистов по постоперационному сопровождению.