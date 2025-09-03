Лидеры России, Китая и КНДР обсудили бессмертие за счет пересадки органов

Разговор Си Цзиньпина, Владимира Путина и Ким Чен Ына попал в прямой эфир, когда лидеры поднимались к воротам Тяньаньмэнь, на него обратили внимание пользователи соцсетей. Об этом пишет Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на Bloomberg.

Этот разговор длился меньше минуты, иногда прерываясь, и были слышны лишь фрагменты, отмечает Bloomberg.

Си Цзиньпин произнес на китайском языке «в наши дни» и «70 лет».

Переводчик, по-видимому, передающий его слова, затем по-русски сказал:

«Раньше люди редко доживали до 70 лет, а сейчас в 70 лет ты все еще ребенок».

Затем Путин произнес комментарий, который не был четко слышен на трансляции. После чего переводчик передал слова Путина на китайском:

«Благодаря развитию биотехнологий человеческие органы можно постоянно пересаживать, и люди смогут жить все моложе и даже достичь бессмертия».

Потом Си Цзиньпин снова заговорил на китайском в заключительном комментарии, когда камера отключилась: «Прогнозы показывают, что в этом веке есть шанс дожить и до 150 лет».

Bloomberg напоминает, что 72-летний Си Цзиньпин отменил ограничения на президентские сроки и, возможно, будет баллотироваться на четвертый срок, в то время как Путин, которому также 72 года, изменил Конституцию России, чтобы иметь возможность править страной дольше. А 41-летний Ким Чен Ын взял свою дочь в Пекин, что усилило слухи о том, что он готовит ее к роли преемницы.