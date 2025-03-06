В Кыргызстане пересадка органов на бесплатной основе в 2025 году продолжилась

С начала 2025 года в Национальном центре охраны материнства и детства (НЦОМиД) провели пять операций по пересадке почки на бесплатной основе. Такие данные 24.kg предоставили в Минздраве.

Заведующий отделением трансплантологии Мирбек Байзаков отметил, что врачи работают по обращаемости, никого не заставляют. «Пока финансирование есть, в этом плане ничего не изменилось», — сказал он редакции.

По данным МЗ КР, в 2024-м бесплатно, «согласно устному решению президента КР», осуществлено 22 трансплантации родственной почки. Из республиканского бюджета выделено 20 миллионов сомов.

«В настоящее время в списке 128 пациентов, обратившихся за получением информации о трансплантации почки на базе НЦОМиД, контроль ведется совместно с МЗ КР. При прохождении всех этапов пошагового амбулаторного исследования в прикрепленной поликлинике совместно с нефрологом по месту жительства пара — донор и реципиент — при полной готовности переносится в лист ожидания на трансплантацию. На сегодня в листе ожидания две пары», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что весь период амбулаторного исследования проводится в рамках программы госгарантий, некоторые услуги оказываются в частных лабораториях по месту жительства. В среднем общая стоимость амбулаторного исследования может достигать до 150 тысяч сомов на пару. Длительность подготовки амбулаторного исследования донора и реципиента зависит от активности самой пары и осведомленности поликлиники. Эти расходы покрываются пациентами самостоятельно.

В целом на базе НЦОМиД, начиная с 2018 года, выполнено 65 трансплантаций почек.

Рост числа операций в последнее время стал возможен благодаря новой стратегии развития трансплантологии и переходу на бюджетное финансирование. В центре проводятся родственные пересадки, при этом доноры чаще всего находятся в возрасте от 30 до 40 лет.

Год назад сообщалось, что кабинет министров выделил деньги для проведения бесплатных операций 50 кыргызстанцам, находящимся на программном диализе. По расчетам Минздрава, после удачной трансплантации почек сэкономленные средства с одного пациента составят 714 тысяч сомов в последующие годы. Диализ получали более 2,6 тысячи человек.