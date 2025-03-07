В Бишкеке 7 марта дождь. Температура воздуха днем ожидается +8 градусов.

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Отключения света, воды, газа

9.30-17.00 — 11-й микрорайон, 17а, отрезки улиц Осмонкула, Жумабека, переулки Дунайский, Узгенский, отрезки проспекта Жибек Жолу, улиц Суюмбаева, Керимова;

12.00-18.00 — отрезки улиц Морозова, Курманджан Датки;

9.30-16.30 — улица Кулатова, 6;

9.00-17.00 — отрезки проспекта Чуй, улицы Тоголока Молдо, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Тыналиева, Эр-Тайлак, Иманалиева, Абдрахманова), проспект Чуй, 172;

9.00-14.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Он-Арча, Кок-Добо, Садырбаева, Баба-Ата, Кара-Коо, Эр-Тайлак, Иманалиева, Абдрахманова), село Нижняя Ала-Арча (улицы Коллекторная, Панфилова, Тихая, переулки Советский, Полярный);

13.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Бакаева, Он-Арча, Абдрахманова, Куюкова, Кара-Коо);

9.00-14.30 — жилмассив «Ак-Орго» (улица Алыкулова);

9.00-12.00 — жилмассив «Мурас-Ордо» (улицы Мурас-Ордо-12 — Мурас-Ордо-14);

13.00-15.30 — жилмассив «Мурас-Ордо» (улицы Мурас-Ордо-5 — Мурас-Ордо-10);

14.00-17.00 — отрезки улиц Кустанайской, Балбан-Таймаш-1 — Балбан-Таймаш-4;

9.30-12.00 — отрезки улиц Республиканской, Мидина;

12.30-17.00 — отрезки улиц Кунгой, Кок-Сай.

У кого намечается той

Юлия Андреева (Архипова)

Родилась 7 марта 1984 года. М астер спорта КР международного класса по легкой атлетике. Участница трех Олимпиад.

Эрулан Кокулов

Родился 7 марта 1986 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Валентина Шевченко

Родилась 7 марта 1988 года. Боец смешанных единоборств. Действующая чемпионка UFC в наилегчайшем весе.

Памятные даты

Александр Белл запатентовал телефонный аппарат

7 марта 1876 года в США Александр Белл получил патент под номером 174,465 на изобретенный им телефонный аппарат, или, как звучит в самом документе, на «усовершенствованную модель телеграфа».

Телефон — аппарат, обеспечивающий связь между абонентами с помощью преобразования электрических колебаний в звуковые.

Его изобретателем считается американский ученый Александр Белл. Хотя идея телефонирования разработана еще в середине XIX века инженером-механиком и вице-инспектором парижского телеграфа Шарлем Бурселем, но до практического осуществления телефонной связи он не дошел. Считается, что именно Бурсель стал первым, кто употребил слово «телефон».

Люди, которые меняли мир

Умер писатель Жолон Мамытов

В 1988-м во Фрунзе на 49-м году жизни скончался прозаик, поэт, переводчик, сценарист Жолон Мамытов.

Родился 1 апреля 1940-го в селе Тюлейкен.

Русскоязычному читателю известны сборники его стихов «Ток» (1985), «Родник и океан» (1983), «Мяч» (1984), стихи в журнале «Юность», «Оседлайте коней» (стихи для детей дошкольного возраста, 1986).

На родном языке вышло более десяти сборников стихов и поэм — «Суунун омуру», «Сказка о храбром Челтене», пьеса для кукольного театра «Дети матери Тюркюк», сценарий мультфильма «Олокон».

Жолон Мамытов создал ряд сценариев и либретто. В 1987 году по его либретто поставлена опера «Сепил» («Крепость») в Театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Перевел на кыргызский язык поэтические произведения Федора Тютчева, Афанасия Фета, Владимира Маяковского, Хосе Марти, повесть литовца Миколаса Слуцкиса «Коса Неринги», книги казаха Олжаса Сулейменова и другое.

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