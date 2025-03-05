Глава кабмина КР прибыл с официальным визитом во Вьетнам

Председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев прибыл с официальным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
В международном аэропорту «Нойбай» города Ханой выстроена рота почетного караула, вывешены флаги двух государств.
В рамках визита Адылбек Касымалиев встретится с высшим руководством страны, в ходе которых стороны обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества, вопросы укрепления политического диалога, развития торгово-экономических связей и инвестиционного взаимодействия.
Кроме того, в ходе визита будет подписан ряд документов.
Кроме того, глава кабмина посетит ряд объектов историко-культурного наследия страны, а также примет участие в деловом форуме с представителями бизнес-сообщества Вьетнама, в ходе которого будут обсуждены перспективы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.