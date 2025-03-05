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Общество

Глава кабмина КР прибыл с официальным визитом во Вьетнам

Председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев прибыл с официальным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В международном аэропорту «Нойбай» города Ханой выстроена рота почетного караула, вывешены флаги двух государств.

В рамках визита Адылбек Касымалиев встретится с высшим руководством страны, в ходе которых стороны обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества, вопросы укрепления политического диалога, развития торгово-экономических связей и инвестиционного взаимодействия.

Кроме того, в ходе визита будет подписан ряд документов.

Кроме того, глава кабмина посетит ряд объектов историко-культурного наследия страны, а также примет участие в деловом форуме с представителями бизнес-сообщества Вьетнама, в ходе которого будут обсуждены перспективы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/321874/
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