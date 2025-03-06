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9.30-17.00 — 11-й микрорайон, 22, отрезки улиц Элебаева, Карасаева;

9.00-17.00 — отрезки улиц Абдрахманова, Мичурина, Тыныстанова, проспекта Жибек Жолу;

9.30-12.30 — отрезок улицы Малдыбаева (район парка имени Ататюрка);

9.30-17.30 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Тон, Конорчок, Кок-Жар);

9.00-17.00 — отрезки улиц Тыныстанова, Ахунбаева, Байтика Баатыра, Попова, Толстого, Алыбаева, Захарьева, Термечикова, Репина, Маликова, проспект Чуй, 170, отрезки улиц Уметалиева, Чуйкова, Боконбаева;

9.00-13.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Садыбакасова);

9.00-12.00 — отрезки улиц Гагарина, Садырбаева;

9.00-14.00 — микрорайон «Джал», 43;

11.00-15.00 — отрезки проспекта Айтматова, улицы Ажыбека Баатыра;

14.00-17.00 — отрезки улиц Деповской, Аммосова, Лущихина, Осмонова, переулки Фруктовый, Виноградной;

9.30-17.00 — отрезки улицы Патриса Лумумбы, военная часть;

9.00-17.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Тихая, Новая);

9.00-13.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Коллекторная, Панфилова, переулок Советский);

12.45-17.00 — отрезки улиц Максат, Жеткинчек, Кенеш;

9.30-12.00 — отрезки улиц Насыйкат, Ак-Жолтой, Мидина, Республиканской.

9.00-18.00 — жилмассивы «Ала-Тоо 1», «Ала-Тоо 2». Подробнее

Памятные даты

В Кыргызстане ратифицировано Соглашение о создании СНГ

Фото из интернета. Эмблема Содружества Независимых Государств

Соглашение в Кыргызстане ратифицировано в 1992 году. С этого момента КР является членом Содружества.

СНГ основано главами РСФСР, Белоруссии и Украины путем подписания 8 декабря 1991-го в Вискулях (Беловежская Пуща) Соглашения о создании Содружества Независимых Государств. Уже 10 декабря соглашение ратифицировано Верховными Советами Белоруссии и Украины, а 12 декабря — Верховным Советом России.

13 декабря 1991 года в Ашхабаде состоялась встреча президентов пяти центральноазиатских государств, входивших в состав СССР: Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Итогом стало заявление, в котором страны выразили согласие войти в организацию, но при условии обеспечения равноправного участия субъектов распадающегося Союза и признания всех государств СНГ в качестве учредителей.

Переименованы некоторые районы Кыргызстана

В 1992 году Джаны-Джольский район Джалал-Абадской области переименован в Аксыйский (с центром в селе Кербен), а Ленинский район этой же области — в Ноокенский (с центром в селе Масы).

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Касым Каимов

Фото open.kg. Касым Каимов

Родился 6 марта 1926 года в селе Озгоруш Таласского района одноименной области. Журналист, прозаик, заслуженный работник культуры Киргизской ССР.

В 1955-м издана первая книга рассказов «Сонку жолугушуу» («Последняя встреча»). Значительным событием в творчестве писателя явился роман «Атай», изданный в 1961 году и посвященный певцу-импровизатору Атаю Огонбаеву.

Избирался депутатом Фрунзенского горсовета народных депутатов (1969-1978).

Умер 13 июля 1989-го.

Умер писатель Айткулу Убукеев

Фото open.kg. Айткулу Убукеев

Родился 9 мая 1905 года в селе Кереге-Таш. Прозаик, литературный критик.

Родоначальник кыргызской сатиры. Один из первых сотрудников журнала «Чалкан».

Значительный вклад внес писатель и в художественную прозу. Самое крупное произведение Айткулу Убукеева — роман «Холм раздоров» — охватывает почти 10-летний период жизни кыргызских айылов в предреволюционные годы.

Умер 6 марта 1973-го.

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