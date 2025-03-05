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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Большая часть жителей баткенского села Достук за инициативу о переселении

Пресс-секретарь полномочного представителя президента в Баткенской области Чолпон Бердикулова рассказала 24.kg о том, что вчера, 4 марта, состоялась встреча руководства региона с жителями села Достук.

«Жителей ввели в курс дела и предложили рассмотреть три варианта по переселению: размещение жителей на территории Баткена, выделение земель в ближайшем селе Кызыл-Бель и выплата компенсации. Сельчане обещали подумать над предложениями и завтра, 6 марта, на очередной встрече выскажут свое мнение. Большинство жителей высказались, что не против переселения, но еще хотят подумать о том, куда именно им переехать», — сказала она.

Напомним, 27 февраля шесть комитетов Жогорку Кенеша рассмотрели и одобрили ратификацию соглашения между Кыргызстаном и Таджикистаном по государственной границе.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что в течение месяца завершат процесс ратификации соглашения по госгранице. Договор подписан 21 февраля в Бишкеке по итогам переговоров правительственных делегаций по делимитации кыргызско-таджикской границы.

Сегодня депутат Султанбай Айжигитов на заседании парламента высказал мнение о том, что Кыргызстану нужно вернуть село Достук, не делить с соседями водозабор «Головной» 50 на 50 и не отдавать земли вокруг анклава Ворух. Чуть позже за это его исключили из фракции «Ыйман нуру».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/321838/
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