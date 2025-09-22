13:17
Общество

В селе Жаны Достук Баткенской области возводятся 181 жилой дом и соцобъекты

Баткенское региональное управление Государственного департамента архитектурно-строительного контроля при Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства осуществляет постоянный надзор за объектами, возводимыми в селе Жаны Достук для жителей населенных пунктов, подлежащих переселению в связи с делимитацией кыргызско-таджикской границы. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя.

По его данным, в настоящее время в Чет-Булакской местности села Бужум активно ведется строительство нового села Жаны Достук. На территории общей площадью 57 гектаров возводится 181 жилой дом, а также начато строительство социальных объектов.

Минстроя
Фото Минстроя. село Жаны Достук Баткенской области

Основная цель систематического контроля — обеспечение соблюдения строительных норм и правил. Кроме того, внимание уделяется качеству строительства, соответствию используемых материалов и выполнению технических требований.

Напомним, что в результате делимитации государственной границы между Кыргызстаном и Таджикистаном начато строительство нового жилого массива для переселения жителей села Достук Кара-Бакского айыльного аймака Баткенского района. В новый жилой массив также будут переселены некоторые жители из айыльных аймаков Ак-Татыр и Самаркандек.
