Дачный вопрос. Представители садоводческих товариществ обратились к президенту

Представители садоводческих товариществ обратились к президенту страны. Они просят Садыра Жапарова отправить проект земельного кодекса на доработку.

Авторы письма предлагают свои корректировки этого документа.

Какие поправки предложены:

Садоводческие товарищества остаются хозяйствующими субъектами — такая практика есть в России, Казахстане, Беларуси и других странах СНГ. Это позволит сохранить права всех владельцев участков.

Желающие получить прописку получают ее. Поскольку дачи находятся на землях населенного пункта, государство сможет предоставить регистрацию тем, кто в ней нуждается, без необходимости ликвидации садоводческих товариществ.

Желающие присоединиться к селу могут это сделать. Добровольное присоединение возможно без принудительной трансформации земельных участков.

Напомним, ранее депутат Жогорку Кенеша Аманкан Кенжебаев сообщил, что нардепы хотят внести изменения в проект земельного кодекса, согласно которым дачным объединениям присвоят статус села. Однако, по его данным, около 15 процентов владельцев участков против и хотят остаться юрлицами.

«Это необходимо сделать потому, что РЭС не берут на баланс трансформаторы и линии электропередачи дачных поселков. Если бы им присвоили статус села, тогда бы власти взяли на контроль обеспечение их электроэнергией и питьевым водоснабжением», — добавил Аманкан Кенжебаев.