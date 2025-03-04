Цифровизация медсправки для водителей. На бланках сэкономят 2 миллиона сомов

За счет цифровизации процесса оформления медицинской формы 083 для будущих водителей экономия на бланках составит 2 миллиона сомов. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил директор Центра электронного здравоохранения Чингиз Бексултанов.

По его словам, в год можно будет сэкономить около 200 тысяч бумажных бланков, которые заказывают в типографии за счет бюджетных средств.

Для упрощения получения медсправки 083 планируется поменять существующие бизнес-процессы.

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Как пояснил Чингиз Бексултанов, сейчас пациенту нужно пройти медосмотр в поликлинике — семь врачей и флюорографию, после чего посетить Республиканский центр психиатрии и наркологии (РЦПН) и получить справку об отсутствии психических или наркологических расстройств. С этой справкой человек возвращается в ЦСМ и в конечном итоге, если он годен к вождению, получает форму 083.

После перехода на цифровую амбулаторную карту и создания базы данных РЦПН появилась возможность развивать новые сервисы для граждан.

«То есть, когда пациент обратится в поликлинику, будет осуществляться автоматический запрос в базу данных РЦПН по ПИН пациента. В системе можно будет сформировать справку 083, только если человек не состоит на учете в РЦПН. Медосмотр у остальных врачей в ЦСМ нужно будет по-прежнему проходить. Подписать справку сможет только ответственный специалист, к примеру, заместитель главного врача по лечебной части — усиленной облачной электронной подписью. Это делается для того, чтобы минимизировать манипуляции, подделку — цифровую подпись не так легко получить», — сказал Чингиз Бексултанов.

Он добавил, что сформированную медсправку можно будет получить в электронном виде по ПИН.

Напомним, в Кыргызстане дан старт новому этапу программы «Правительственные акселераторы». По словам главы кабмина Адылбека Касымалиева, получение медицинской справки 083 занимает до семи дней, что создает неудобства и риски подделок бумажных справок. Для решения проблемы поручено разработать и внедрить цифровые модули и сервисы для Минздрава и Госагентства по регистрации транспортных средств, обеспечив интеграцию систем.