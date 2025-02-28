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Общество

Строительство мусороперерабатывающего завода в Бишкеке: озвучены сроки запуска

В Бишкеке на территории муниципального предприятия «Бишкекский санитарный полигон» продолжается строительство экотехнологического завода по производству электроэнергии на основе утилизации твердых бытовых отходов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На данный момент залиты фундаменты административного здания и основного завода, бетонные работы достигли 4-го этажа. Для удобства транспортировки отходов и оборудования строится подъездная дорога – уже проложено более 1 тысячи метров. На территории стройплощадки завершена укладка 35 тысяч кубометров гравия.

Также построено временное общежитие для рабочих из Китая, на объекте трудятся 230 человек. Строительные работы ведутся по графику, запуск предприятия запланирован на декабрь 2025 года.

Общая площадь завода составит 12 гектаров. Общий объем инвестиций в проект составит около $95 миллионов.

Отметим, что основная территория завода разделена на шесть ключевых зон: разгрузочный зал, зона мусорной ямы, котельная зона, зона очистки дымовых газов, турбинный цех и гидротехническая зона. Также предусмотрено строительство вспомогательных объектов, включая административное здание, офисную зону, дымовую трубу и весовую.

На первом этапе предприятие будет перерабатывать 1 тысячу тонн отходов в сутки, вырабатывая 460 мегаватт электроэнергии в день (180 тысяч мегаватт в год). В дальнейшем планируется увеличение мощности до 3 тысяч тонн отходов в сутки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/321452/
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