Эксперты ООН обеспокоены новыми ограничениями свободы религии в Кыргызстане

Группа экспертов ООН по правам человека выразила обеспокоенность в связи с вступлением в силу новых законов, ограничивающих свободу религии или убеждений в Кыргызстане.

«Мы сожалеем, что, несмотря на неоднократные выражения обеспокоенности со стороны национальных и международных экспертов по правам человека по поводу предыдущих законопроектов, правительство КР приняло законодательство, ограничивающее свободу религии или убеждений, несовместимое с его правовыми обязательствами», — заявили они.

Эксперты подчеркнули, что новые законы, подписанные президентом 21 января 2025 года, криминализируют и маргинализируют меньшинства, исповедующие религию или убеждения.

«Положения этих ограничительных законов серьезно сузят пространство для свободы мысли, сознания и религии в Кыргызстане, а также свободы выражения мнений, собраний и ассоциаций, принципа недискриминации и осуществления культурных прав. Меры, направленные на борьбу с терроризмом или насильственным экстремизмом, также должны уважать права человека», — заявили они.

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введение штрафов за ношение определенной религиозной одежды, например, никаба, в государственных учреждениях и общественных местах;

обязательную регистрацию и перерегистрацию каждые 10 лет религиозных или мировоззренческих сообществ, в состав которых входит не менее 500 «дееспособных» граждан;

обязательную регистрацию и ограничения на места проведения религиозной деятельности;

запрет на индивидуальное преподавание религиозных дисциплин вне признанных религиозных учебных заведений;

запрет на распространение религиозной литературы и других материалов в общественных местах и прозелитизм вне религиозных учреждений.

Группа экспертов заметила, что новое законодательство, включающее в себя Закон «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» и поправки в некоторые законодательные акты в религиозной сфере, в том числе в Кодекс о правонарушениях, вводит широкий спектр ограничений на свободу религии и убеждений, а также на свободу выражения мнений и объединений, включая:

«Международное право в области прав человека допускает ограничения этих прав только в очень специфических обстоятельствах, которым, по всей видимости, эти новые законы не соответствуют. Это окажет серьезное влияние на права меньшинств, исповедующих религию или убеждения», — подчеркнули эксперты.

Они призывают власти КР как можно скорее провести открытый, содержательный и инклюзивный диалог с религиозными и конфессиональными группами меньшинств, чьи права будут затронуты этим законом, чтобы привести его в соответствие с международными стандартами.

«Мы по-прежнему готовы и открыты для поддержки правительства Кыргызстана в реализации законодательства о свободе религии или убеждений в соответствии с его международными обязательствами», — добавила группа экспертов.

Напомним, с 1 февраля в стране вступил в силу новый закон о свободе вероисповедания и религиозных объединениях. Одновременно внесены изменения в ряд законодательных актов, регулирующих религиозную сферу.