Три года войне в Украине: 55 процентов россиян поддерживают прекращение огня

Сегодня три года с начала специальной военной операции России в Украине. Исследовательская группа Russian Field провела опрос, посвященный отношению россиян к военным действиям в Украине.

Отметим, в ноябре 2024 года в таком же опросе отмечалось увеличение числа респондентов, поддерживающих переговоры и подписание мирного соглашения даже без предварительных условий (79 процентов).

В февральском опросе у россиян поинтересовались, если представить себе ситуацию: Россия и Украина подписывают соглашение о прекращении огня без каких-либо условий — войска останавливаются на текущих позициях и прекращают огонь, а уже после этого ведутся переговоры. Вы бы, скорее, поддержали и ли не поддержали? 55 процентов участников опроса ответили, что поддержали бы и России следует перейти к мирным переговорам. При этом 36 процентов граждан выступают за продолжение военной операции.

45 процентов считают, что России стоит перейти к мирному урегулированию конфликта (чаще всего женщины и молодежь). 43 процента думают, что необходимо продолжить военные действия (мужчины и респонденты от 45 лет).

37 процентов россиян хотели бы отменить военную операцию, если бы это было возможно.

40 процентов опрошенных ощущают личную опасность из-за военных действий — они больше всего боятся дронов.

Также среди страхов часто упоминаются экономические угрозы, обстрелы, мобилизация. Помимо этого, 12 процентов сообщили о страхе за своих близких — что те погибнут или получат увечья.

Исследователи также спрашивали о роли президента США Дональда Трампа в урегулировании конфликта. Однако опрос проводился до телефонного разговора между президентами США и РФ и других событий.

61 процент считает, что условия Трампа будут невыгодными для РФ. Меньше чем каждый пятый с этим тезисом не согласен. Скептиками чаще всего становились люди старшего возраста. Среди молодого поколения почти 40 процентов верит в выгодность условий.