Общество

В городе Ош продолжается строительство жилого комплекса «Эне-Сай City»

Мэр города Оша Жанар Акаев посетил жилой комплекс «Эне-Сай City» на улице Бекмамата Осмонова и ознакомился с текущим состоянием строительного объекта. Об этом сообщает муниципалитет южной столицы.

По его данным, глава города отметил, что в настоящее время ведутся работы по трансформации земельного участка, где возводят комплекс.

«Представителям строительной компании поручено не останавливать строительные работы и продолжать их согласно установленному графику. Вместе с тем мэр подчеркнул, что все работы должны проводиться в соответствии с требованиями законодательства, а качеству строительства необходимо уделить особое внимание», — говорится в сообщении.
