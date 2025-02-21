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Общество

В США впервые за пять лет от гриппа умерло больше людей, чем от COVID-19

В США впервые за пять лет от сезонного гриппа умерло больше людей, чем от COVID-19. Об этом сообщает центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Минздрава Соединенных Штатов.

«Этой зимой в США грипп обходит COVID-19 как более смертоносный вирус. Впервые за пять лет сезонное заболевание взяло верх над пандемическим патогеном», — уточняется в сообщении.

В текущем сезоне наиболее распространенными являются штаммы H1N1 и H3N2, при этом последний из них вызывает более серьезные заболевания.

С начала широкого распространения COVID-19 в 2020-м в Штатах от него погибло почти в 42 раза больше людей, чем от гриппа. Новые данные CDC показывают, что в этом году ситуация изменилась.

По информации центра, с осени прошлого года в США грипп перенесли не менее 29 миллионов человек, из них 370 тысяч госпитализировали, а 16 тысяч скончались. В то же время отмечено снижение смертности от коронавируса.

Специалисты объясняют это наличием у людей иммунитета, который они получили в результате вакцинации или перенесенного заболевания. Важную роль играет и мутация самого вируса SARS-CoV-2, который теперь не вызывает таких серьезных осложнений, как раньше, отмечает CDC.

Специалист по инфекционным заболеваниям профессор Калифорнийского университета в Сан-Франциско Питер Чин-Хонг считает, что рост смертности от сезонного гриппа связан с невысоким уровнем вакцинации и с тем, что лечение начато несвоевременно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320614/
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