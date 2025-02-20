Сотрудники рудника «Кумтор» начинают избавляться от пагубной привычки — курения. Об этом сообщает пресс-служба закрытого акционерного общества «Кумтор Голд Компани».

По ее данным, почти год назад, 31 мая, во Всемирный день борьбы с табакокурением, компания запустила среди работников проект «Я бросил курить!» В нем приняли участие 90 сотрудников предприятия, из которых девять человек выполнили все требования по отказу от курения.

По словам врача промышленной гигиены рудника «Кумтор» Чингиза Эгембергенова, проект вызвал большой интерес среди работников компании.

«О наличии или отсутствии углекислого газа в легких можно узнать по дыханию. Мы непрерывно проверяли участников проекта в течение шести месяцев и по итогам установили тех, кто реально бросил курить. Мы намерены и в дальнейшем реализовывать такие проекты, направленные на отказ от курения и популяризацию здорового образа жизни», — отметил он.

«Кумтор Голд Компани» призывает и другие компании проводить аналогичные конкурсы среди своих сотрудников, направленные на полный отказ от такой пагубной привычки.