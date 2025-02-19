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Общество

Оценку «удовлетворительно» на знание русского языка детьми мигрантов введут в РФ

Рособрнадзор планирует ввести оценку «удовлетворительно» в тестировании детей мигрантов на знание русского языка для приема в школы — она будет означать успешное прохождение теста. Об этом рассказал глава ведомства Анзор Музаев.

Ранее Рособрнадзор опубликовал проект акта, устанавливающего баллы для сдачи теста по русскому языку для детей мигрантов. Согласно документу, для успешного прохождения экзамена необходимо было набрать не менее 30 процентов от максимального количества баллов. После публикации в пресс-службе ведомства сообщили, что проект недоработан и появился на портале по техническим причинам.

«Будет оценка «удовлетворительно», — сказал Анзор Музаев.

Он добавил, что дети мигрантов при приеме в российские образовательные учреждения должны знать «минимум», прописанный в соответствии с образовательными программами РФ.

«У нас нет никаких двойных стандартов по отношению к российским школьникам или мигрантам. Нет поблажек ни тем, ни тем. Есть общие требования в соответствии с федеральными стандартами, федеральными образовательными программами. И в этих образовательных программах прописан минимум. И если мигрант не знает этот минимум, то он не может быть зачислен. Если он не знает минимум, он не сможет осваивать другие предметы, которые преподаются в российских школах по российским стандартам», — заключил глава Рособрнадзора.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор подготовил проект о минимальных баллах для успешного прохождения тестирования по русскому языку детьми мигрантов для их приема в школы.

Напомним, выступая на совмещенных прямой линии и пресс-конференции, президент России Владимир Путин поддержал законопроект, запрещающий принимать детей мигрантов в школы без знания русского языка.

Госдума приняла соответствующий закон 11 декабря 2024 года. Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре рекомендовал одобрить закон о запрете зачисления в школы детей иностранных граждан, не владеющих русским языком. Документ должен вступить в силу с 1 апреля 2025-го.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320372/
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