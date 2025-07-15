Закрытие USAID. США обещают помогать Кыргызстану, но уже не в таких масштабах

В мире продолжают изучать последствия закрытия Агентства США по международному развитию (USAID). Отмечается, что миллионы человек могут пострадать в результате прекращения помощи.

Официально США закрыли USAID с 1 июля, объяснив это неэффективностью работы агентства. Отмечено, что за десятилетия оно потратило более $715 миллиардов, но поставленные цели не достигнуты.

В Кыргызстане Агентство США по международному развитию с 1992 года реализовало множество проектов — от школьных программ до развития демократии. После объявления американскими властями о роспуске USAID работавшие в стране сотрудники покинули страну.

Как USAID помогал в борьбе с туберкулезом

Согласно данным исследования, опубликованном в журнале Lancet, более 14 миллионов человек на планете могут погибнуть в ближайшие годы в результате сокращения финансирования из-за закрытия USAID.

В Кыргызстане агентство поддержало немало проектов в сфере здравоохранения, оказывая помощь и в вопросах репродуктивного здоровья, и борьбе с ВИЧ, поставляя оборудование и средства защиты во время пандемии. Также оно реализовало масштабный проект по борьбе с туберкулезом.

Общий бюджет проектов по борьбе с туберкулезом, по некоторым данным, оценивается более чем в $4 миллиона.

Директор Национального центра фтизиатрии Абдуллат Кадыров отметил, что учреждение 12 лет тесно сотрудничает с международными организациями и рассказал, каких результатов удалось достичь в борьбе с туберкулезом в рамках двух проектов USAID. Он отметил, что агентство не давало деньги, но оказывало техническую помощь. Оно успело реализовать два проекта в области борьбы с туберкулезом — «Победим туберкулез» (2014-2019 годы) и «Вылечить туберкулез» (2019-2024 годы).

По словам Абдуллата Кадырова, в их рамках провели колоссальную работу:

реформировали систему противотуберкулезной службы;

разработали медико-информационную систему:

внедрили электронные истории болезни;

ввели реестр и информационную систему по управлению лабораторными данными;

внедрили инновационный метод секвенирования геномных бактерий туберкулеза.

Все это привело к сокращению болезни в Кыргызстане. Если 10 лет назад через противотуберкулезные стационары проходили 12-14 тысяч человек, то в 2024-м выявили 3 тысячи 996 новых случаев заболевания.

«На данный момент по сравнению с 2015-2016 годами в 3 раза сократилась заболеваемость туберкулезом, примерно в 8 раз — смертность. За счет этого сократили и количество стационаров. В 2012-2013 годы в Кыргызстане было 26 противотуберкулезных стационаров с более 3,5 тысячи коек. На сегодня остались 12. Наша служба единственная в системе здравоохранения, в которой все стационары работают по электронной истории болезней. С помощью лабораторного оборудования в течение двух часов мы определяем в патологическом материале наличие ДНК-микобактерии туберкулеза. Больной может сдавать анализы где угодно, результаты попадают в общую базу данных», — рассказал Абдуллат Кадыров.

В этом году начался третий проект USAID «Вылечить туберкулез — 2». Но в связи с политической ситуацией в США и решением закрыть Агентство США по международному развитию его приостановили.

По словам директора НЦФ, власти США сообщили, что продолжат в Центральной Азии проект по борьбе с туберкулезом. Однако на данный момент известно, что объем финансирования сократят. Возможно, в рамках проекта будут проводить только работу по расследованию контактных лиц с больными туберкулезом.

Говоря о том, как закрытие USAID повлияет на борьбу с туберкулезом, Абдуллат Кадыров отметил: несмотря на сокращение технической поддержки от донора, противотуберкулезная служба справится с задачами. Он подчеркнул, что государство в последние годы выделяет достаточно средств на лечение этой болезни.

СМИ под угрозой закрытия?

USAID уделял большое внимание поддержке независимых СМИ по всему миру. Согласно недавнему аналитическому докладу трех ведущих организаций по развитию средств массовой информации во главе с Internews Europe, BBC Media Action и Free Press Unlimited, из-за сокращения финансирования независимые СМИ по всему миру прекращают работу. Оценка основана на данных из более чем 50 стран Африки, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.

В докладе говорится, что десятки СМИ закрылись, а сотни сократили персонал и освещение деятельности. Местные новости, которым доверяют, исчезают, а угроза дезинформации растет.

«Это не просто финансовый кризис, это кризис в области прав человека. Мы должны осознать, что смелые журналисты в репрессивных странах по всему миру — это наши «глаза» и «уши». Теперь мы столкнулись с рисками, когда эти глаза закроются один за другим, пока мы будем пребывать в ситуации неведения, что реально происходит в мире, а авторитарные режимы будут легитимизированы», — отметил Рут Кроненбург, исполнительный директор Free Press Unlimited.

В Кыргызстане USAID поддерживал десятки проектов, направленных на развитие независимой журналистики, сотрудничая в том числе с представительством Internews.

С закрытием агентства прекратили деятельность большинство проектов, реализуемых Internews для журналистов Кыргызстана, рассказала бывшая сотрудница организации. По ее словам, из-за этого сократилось и число работников самого представительства.

«Я не могу назвать точных цифр, но USAID финансировал очень много проектов в Кыргызстане: дата-журналистика, освещение проблем экологии, развитие ТВ-журналистики, расследовательской журналистики, проведение тренингов по медиаграмотности. Был проект по блогерам, чтобы они умели отличать фейки от правды, не использовали язык вражды, обращали внимание на вопросы гендера, несли в массы здоровые, правильные идеи. Были проекты по работе с акынами, поддержка производства сериалов. Было много технической помощи редакциям, проводили обучение по цифровой и физической безопасности. Конечно, закрытие USAID негативно повлияет на наши СМИ, редакции уже вынуждены искать финансирование. Возможно, некоторым придется закрыться», — сказала бывшая сотрудница Internews.

О закрытии СМИ в Кыргызстане из-за прекращения финансирования со стороны USAID пока не сообщалось, но в медиа сообществе не скрывают, что возникли сложности, которые в будущем могут повлиять на работу редакций.

Кроме этого, сообщается о сокращении проектов неправительственных организаций, финансируемых за счет грантов от USAID. А это, отмечают правозащитники, удар по защите прав человека в Кыргызстане: многие уязвимые слои населения лишились помощи.

США продолжат помогать Кыргызстану

Согласно данным сайта USAID, до его закрытия организация занималась реализацией проектов на $132,8 миллиона. Среди них — повышение доходов фермеров, устойчивость независимых СМИ, укрепление демократического устройства, помощь в решении проблем местного значения, повышение качества услуг органов местного самоуправления, создание новых рабочих мест, улучшение результатов обучения в школах, улучшение питания среди женщин репродуктивного возраста, расширение возможностей малых и средних предприятий в области внедрения инновационных зеленых решений.

Несмотря на все эти старания в областях, на которые зачастую у государства не хватало ресурсов, власти США считают, что деятельность USAID была не эффективной.

В посольстве США, отвечая на вопросы 24.kg сообщили, что некоторые проекты будут реализовывать. В частности, отмечено, что Соединенные Штаты продолжат оказывать помощь на сумму около $45 миллионов для поддержки программ по туберкулезу и другим вопросам здравоохранения.

«Соединенные Штаты Америки глубоко ценят давнее партнерство с Кыргызской Республикой и остаются приверженными укреплению наших двусторонних отношений через сотрудничество в сфере иностранной помощи. В дальнейшем Государственный департамент США будет полностью управлять американской иностранной помощью. Этот переход позволит Соединенным Штатам применять более сфокусированный подход к иностранной помощи, который поддерживает национальные интересы США.

Все прекращенные гранты и программы помощи прошли тщательную процедуру пересмотра.

Их оценивали на предмет соответствия приоритетам администрации США, и прекращение было осуществлено в целях продвижения цели президента Дональда Трампа — повысить эффективность, подотчетность, единообразие и стратегическое воздействие иностранной помощи», — отметили в посольстве.

Также сказано, что речь не идет о прекращении иностранной помощи, а о переориентации методов ее предоставления для максимального эффекта. Жизненно важные и стратегические программы помощи, по данным Посольства США в КР, продолжают свою работу.

Займет ли кто-то место США?

По мнению политолога Эмиля Джураева, закрытие USAID влечет за собой негативный эффект для разных сфер, институтов и учреждений Кыргызстана, которые на протяжении многих лет получали миллионы долларов в рамках программ помощи. Он отметил, что речь не только об НКО и медиа.

На самом деле основная сумма денег направлялась в госсектор, здравоохранение и образование, сельское хозяйство, промышленность, МСУ. Эмиль Джураев

«Очень часто возникает вопрос, почему же Соединенные Штаты выделяют сотни миллионов долларов ежегодно разным странам? Говорили и о конспирологическом характере, что в каждой помощи есть какие-то помыслы, подрывные действия и так далее. Для США это было проявлением мягкой силы, которую применяют, чтобы страны, получающие помощь, относились к донору позитивно, с доверием, принимали их позицию по разным вопросам и в целом были дружественными. Использование мягкой силы гораздо дешевле, чем обращать в свою пользу через силу — военные действия или принуждения другого рода. Но в данное время новая администрация Дональда Трампа посчитала, что мягкая сила, такая как она сейчас есть, им не сильно важна», — отметил политолог.

Эмиль Джураев считает, что на этом фоне активизируются другие страны — в основном Китай и Россия, а европейские страны, по мнению политолога, не смогут масштабно увеличивать свою помощь из-за отсутствия таких больших бюджетов.

Эксперт отметил, что в таком случае Кыргызстану необходимо понимать, с какими ценностями, по каким принципам и с какими ожиданиями предоставляется какая-либо помощь разными силами. Эмиль Джураев считает, что сотрудничать государству с донорами стоит только в тех случаях, когда получаемая помощь продвигает интересы Кыргызстана, а не противоречит им.