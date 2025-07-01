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Общество

Сокращение подразделений USAID может обернуться смертью 14 миллионов человек

Более 14 миллионов людей на планете могут погибнуть в ближайшие годы на фоне решения администрации президента США сократить Агентство США по международному развитию (USAID) и финансирование программ за рубежом. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Lancet.

«За последние два десятилетия программы, финансируемые USAID, помогли предотвратить более 91 миллиона смертей во всем мире, в том числе 30 миллионов смертей среди детей. Согласно прогнозам, продолжающееся значительное сокращение финансирования в сочетании с возможной ликвидацией агентства может привести более чем к 14 миллионам дополнительных смертей к 2030-му, включая 4-5 миллиона смертей среди детей младше пяти лет», — отметили исследователи.

Международная группа проанализировала данные по 133 странам, чтобы оценить влияние финансирования USAID на смертность с 2001 по 2021 год, на основе чего смоделировала, как сокращение агентства на 83 процента, о котором ранее объявили американские власти, может повлиять на уровень смертности в ближайшие годы.

«Для многих государств с низким и средним уровнем дохода вызванный этим шок будет сопоставим по масштабам с глобальной пандемией или с крупным вооруженным конфликтом», — сказал один из авторов исследования научный сотрудник Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal) Давиде Раселла.

Ранее стало известно, что власти Соединенных Штатов приняли решение о ликвидации всех зарубежных представительств USAID до 30 сентября 2025-го.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334760/
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