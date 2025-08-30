Госсекретарь США официально объявил о закрытии USAID

Госсекретарь США Марко Рубио официально объявил о закрытии USAID. Об этом пишет DW.

«С января мы сэкономили налогоплательщикам десятки миллиардов долларов. А с переходом небольшого набора основных программ в ведение Государственного департамента USAID официально переходит в режим закрытия», — написал госсекретарь США в Х.

Президент страны Дональд Трамп отправил в Палату представителей письмо, в котором потребовал сократить внешнюю помощь на $4,9 миллиарда. $3,2 миллиарда из них коснется USAID.

Позднее Марко Рубио выпустил еще один пост, в котором рассказал, что с начала своего очередного президентского срока Трамп «стремится искоренить мошенничество, растраты и злоупотребления в правительстве Соединенных Штатов». «Сейчас, впервые за 50 лет, президент использует свои полномочия, чтобы отменить выделение $5 миллиардов на внешнюю помощь и финансирование международных организаций», — заявил он.

Госсекретарь США уточнил, что среди отмененных государственных расходов $2,7 миллиона — на программы «инклюзивной демократии» в Южной Африке, $4 миллиона — на «глобальную осведомленность о ЛГБТК+» и «Глобальную программу труда».