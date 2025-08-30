15:51
USD 87.39
EUR 102.05
RUB 1.09
Общество

Госсекретарь США официально объявил о закрытии USAID

Госсекретарь США Марко Рубио официально объявил о закрытии USAID. Об этом пишет DW.

«С января мы сэкономили налогоплательщикам десятки миллиардов долларов. А с переходом небольшого набора основных программ в ведение Государственного департамента USAID официально переходит в режим закрытия», — написал госсекретарь США в Х.

Президент страны Дональд Трамп отправил в Палату представителей письмо, в котором потребовал сократить внешнюю помощь на $4,9 миллиарда. $3,2 миллиарда из них коснется USAID.

Позднее Марко Рубио выпустил еще один пост, в котором рассказал, что с начала своего очередного президентского срока Трамп «стремится искоренить мошенничество, растраты и злоупотребления в правительстве Соединенных Штатов». «Сейчас, впервые за 50 лет, президент использует свои полномочия, чтобы отменить выделение $5 миллиардов на внешнюю помощь и финансирование международных организаций», — заявил он.

Госсекретарь США уточнил, что среди отмененных государственных расходов $2,7 миллиона — на программы «инклюзивной демократии» в Южной Африке, $4 миллиона — на «глобальную осведомленность о ЛГБТК+» и «Глобальную программу труда».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341566/
просмотров: 199
Версия для печати
Материалы по теме
На складах по всему миру скопились тысячи тонн помощи из-за ликвидации USAID
Закрытие USAID. США обещают помогать Кыргызстану, но уже не в таких масштабах
Сокращение подразделений USAID может обернуться смертью 14 миллионов человек
U.S. to shut down all overseas USAID offices by September 30
USAID к сентябрю полностью ликвидируют — Reuters
Госдеп США уведомил конгресс о роспуске USAID
Non USAID. Свято место пусто не бывает, или Кто поспешит остаться
В США суд вынес решение о неконституционности остановки работы USAID
U.S. officially cancels 83 percent of USAID programs
США официально отменили 83 процента программ USAID
Популярные новости
В&nbsp;колонии &#8470;&nbsp;16&nbsp;в Беловодском 300 осужденных обеспечили работой В колонии № 16 в Беловодском 300 осужденных обеспечили работой
В&nbsp;школах Кыргызстана введены новые нормы нагрузки и&nbsp;расписания В школах Кыргызстана введены новые нормы нагрузки и расписания
С&nbsp;сентября возобновляют автобусные рейсы Каракол&nbsp;&mdash; Алматы через КПП &laquo;Кеген&raquo; С сентября возобновляют автобусные рейсы Каракол — Алматы через КПП «Кеген»
Военные дроны привлекали для спасения Натальи Наговициной Военные дроны привлекали для спасения Натальи Наговициной
Бизнес
Жители соседних домов поблагодарили N-Group за&nbsp;оперативную работу Жители соседних домов поблагодарили N-Group за оперативную работу
KOICA провела семинар на&nbsp;тему &laquo;Умное сельское хозяйство и&nbsp;изменение климата&raquo; KOICA провела семинар на тему «Умное сельское хозяйство и изменение климата»
MegaPay удваивает кешбэк в&nbsp;честь Дня независимости Кыргызстана MegaPay удваивает кешбэк в честь Дня независимости Кыргызстана
&laquo;Элдик Банку&raquo; присвоен кредитный рейтинг &laquo;B+&raquo; от&nbsp;S&amp;P Global Ratings «Элдик Банку» присвоен кредитный рейтинг «B+» от S&P Global Ratings
30 августа, суббота
15:33
Госсекретарь США официально объявил о закрытии USAID Госсекретарь США официально объявил о закрытии USAID
15:05
На 39 процентов снизился объем торгов на Кыргызской фондовой бирже в августе
14:48
В Бишкеке грузовик сбил 19-летнего парня. Он в реанимации
14:40
Апелляционный суд США признал международные пошлины Трампа незаконными
14:18
Турнир по троеборью прошел в департаменте конвоирования ГСИН