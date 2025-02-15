Кинодеятели из Кыргызстана приняли участие в European Film Market

В Германии в рамках Берлинского международного фестиваля проходит Европейский кинорынок EFM, в котором приняли участие представители Кыргызстана. Об этом в соцсетях сообщил директор «Кыргызтасмасы» Талантбек Толобеков.

По его словам, это уникальная возможность наладить новые связи и изучить последние тенденции в мировой киноиндустрии.

«Мы провели ряд встреч с продюсерами, дистрибьюторами и представителями кинофестивалей из разных стран. Мы обсудили возможности для копродукции и дистрибуции. Участие в EFM — важный шаг для развития кыргызского кинематографа и его интеграции в мировое сообщество», — заметил Талантбек Толобеков.

Отметим, 75-й Берлинский международный кинофестиваль проходит с 13 по 23 февраля 2025 года.