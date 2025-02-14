Садыр Жапаров дал старт строительству нового терминала аэропорта «Ош»

Президент Садыр Жапаров заложил капсулу под строительство нового аэровокзального комплекса международного аэропорта «Ош», ознаменовав начало проекта по развитию авиационной инфраструктуры юга страны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Новый двухэтажный терминал с подвалом общей площадью 25 тысяч 443 квадратных метра сможет обслуживать более 5 миллионов пассажиров в год. Проект предусматривает все для комфорта путешественников: просторный зал ожидания, современные зоны регистрации, фуд-корт, зоны отдыха и автоматизированную парковку на 650 мест.

Аэропорт ждет комплексная модернизация:

Расширение перрона. Количество стояночных мест для воздушных судов увеличится на 25 единиц.

Удлинение взлетно-посадочной полосы. Проектно-сметная документация будет готова в 2025 году, а работы по удлинению планируются на 2026-й.

Модернизация системы освещения. После реконструкции ВПП система освещения высокой интенсивности будет доведена до категории 3, что позволит принимать самолеты практически в любых погодных условиях.

К 2027 году реконструкция взлетных полос аэропортов Бишкека и Оша будет завершена.

В своем выступлении Садыр Жапаров отметил, что ОАО «Аэропорты Кыргызстана» вышло на путь устойчивого развития. «Инфраструктура аэропортов в регионах обновляется, расширяется маршрутная сеть. Мы становимся свидетелями возрождения авиационной отрасли республики», — подчеркнул он.

Президент напомнил о недавнем вводе в эксплуатацию аэропортов «Каракол» и «Талас», капитальном ремонте ВПП в аэропортах «Джалал-Абад», «Караван», «Казарман» и «Баткен», а также о продолжающихся работах в аэропортах «Иссык-Куль» и «Нарын». Авиапарк страны пополнился двумя самолетами Bombardier Dash 8-400, и в этом году ожидается прибытие еще двух новых воздушных судов.

Он заметил, что аэропорт «Ош», построенный в 1974-м, уже не справляется с растущим пассажиропотоком, который с 2021 по 2024 год увеличился на 47 процентов (с 3,9 миллиона до 5,8 миллиона человек). Новый терминал позволит обслуживать до 900 пассажиров в час.

Садыр Жапаров отметил, что аэропорт «Ош» является ключевым транспортным узлом Ферганского региона и обеспечивает сообщение между странами Центральной Азии, СНГ и Ближнего Востока.

Проект нового терминала разработан департаментом градостроительства и архитектуры Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ. Генеральным подрядчиком выступает госпредприятие «Кыргызкурулуш». Финансирование осуществляется за счет собственных средств ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

«Строительство нового аэровокзального комплекса — лишь начало наших масштабных планов. Мы намерены превратить международный аэропорт «Ош» в важный экономический центр, способствующий развитию туризма и бизнеса», — заключил глава государства.