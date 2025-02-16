Неделя-24. Крупный пожар в больнице и несколько громких задержаний

Крупный пожар произошел в НИИ хирургии сердца и трансплантации органов. В результате в реанимации погибли двое послеоперационных детей (в возрасте 1 года 7 месяцев и 16 лет). Кроме пациентов, пострадали медработники и ухаживающие. Возгорание, которое началось в подвале, тушили два часа.

По итогам проверки Министерством внутренних дел фактов нарушения законности сотрудниками УВД Октябрьского района столицы уволен и наказан ряд милицейских чиновников. Напомним, что работники ГОМ и самого УВД Октябрьского района за последнее время мелькали в сводках о задержании правоохранителей за вымогательство, пытки и изнасилование.

Сотрудники спецслужб задержали генерального директора и двух учредителей ОсОО «ЭлКат». Кроме того, работники ГКНБ провели обыск в офисе компании. Изъяты документы и компьютеры. Задержанных арестовали до апреля. За несколько дней до задержания гендиректор Уланбек Толубаев завершил перерегистрацию фирмы в Минюсте. Известно, что разбирательства между некими инвесторами и руководством ОсОО «ЭлКат» продолжались длительное время. Компания является крупнейшим интернет-провайдером Кыргызстана с собственной оптоволоконной сетью и международным магистральным оператором связи. Основана в 1994 году.

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ГКНБ задержал певца Кайрата Примбердиева. Он стал фигурантом уголовного дела по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР. «Причина — выступая на канале «Айран — Ютуб», артист допустил высказывания, направленные на разжигание межнациональной вражды. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — отметили спецслужбы.

В начале января 2025 года казахстанский проект «Айран Медиа» посвятил специальный выпуск кыргызско-казахским отношениям. В передаче дал интервью певец Кайрат Примбердиев, который извинился от своего имени за отрубленную кыргызским Ормон ханом голову казахского хана Кенесары Касымова.

По скандальному делу MCN Coin спецслужбы задержали Юруслана Тойчубекова — бывшего председателя Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком. Его обвиняют в создании финансовой пирамиды. В начале февраля ГКНБ задержал одного из основателей виртуального актива MCN Coin Исрадина Субанбекова. По его словам, за полтора года работы компания собрала с граждан $2,5 миллиона. Ранее Служба регулирования и надзора за финансовым рынком предостерегла от вложений в виртуальный актив MCN Coin, который не прошел государственную регистрацию и не включен в соответствующие реестры.

В Кыргызстане появилось новое ведомство — Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. Его создали на базе одноименного государственного агентства. Такое решение принято, «учитывая важность эффективного развития сфер архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства и принимая во внимание их взаимосвязанность с другими областями экономики». Нурдан Орунтаев, возглавлявший Госстрой, стал новым министром.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Сколько еще простоят переданные в регионы троллейбусы и при чем тут ЕБРР В Кыргызстане передача столичных троллейбусов трем городам вызвала недовольство части бишкекчан и активистов. Уже четыре месяца они через суд требуют восстановления троллейбусного движения в Бишкеке и признания незаконным постановления горкенеша о передаче экологически чистого транспорта в другие города. Редакция 24.kg выяснила, что стало с переданными Ошу, Нарыну и Баткену троллейбусами, когда их запустят на линии и почему скандал с передачей техники может ударить по деловой репутации ЕБРР. ПОДРОБНЕЕ

Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти «Балага суйунчу» — это единовременная выплата при рождении каждого ребенка. Доходы семьи не учитывают. Размер выплаты — 4 тысячи сомов. В случае рождения одновременно троих и более детей «балага суйунчу» выплачивается в размере 50 тысяч сомов на каждого ребенка. ПОДРОБНЕЕ

От автобусов до броневиков. В КР начали производство отечественной бронетехники Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НОВОСТИ КЫРГЫЗСТАНА (@24_kg) ПОДРОБНЕЕ В Кыргызстане разрабатывают первый отечественный броневик «Калкан» (в переводе с кыргызского — «Щит»). Инициатором проекта стал предприниматель Мирбек Аскалиев. Презентацию первой в истории страны отечественной бронемашины, по его словам, планируется провести осенью 2025 года.

Вашингтон закусывает удила. Как политика Трампа отразится на Центральной Азии Дональд Трамп чрезвычайно кипуч и не перестает будоражить мировое сообщество скандальными инициативами. Но, как считают аналитики, радикальных изменений ни в мире, ни даже в самих США он не добьется. Так ли это? Мы попытались разобраться, чем обернутся искрометные предложения 47-го президента Соединенных Штатов для глобальных геополитических сил и, конечно, для Центральной Азии. Подробности у 24.kg. ПОДРОБНЕЕ

Услуги, производство и налоги. Экономические итоги января 2025 года Фото 24.kg. Экономика Кыргызстана продолжает расти и в 2025 году Экономика Кыргызстана вновь выросла в январе 2025 года. Объем валовой продукции составил 96 миллиардов 788 миллионов сомов, увеличившись на 10,6 процента по сравнению с январем 2024-го. Редакция 24.kg делает обзор по официальным данным Национального статистического комитета. ПОДРОБНЕЕ

Если едете за рубеж. Адреса и телефоны посольств и консульств Кыргызстана Многие кыргызстанцы сейчас выезжают за границу — отдыхать, по делам, к родственникам. Иногда в поездках возникают неприятные инциденты или какие-то конфликтные ситуации. Могут украсть документы или задержать полиция. Поэтому иметь при себе номера телефонов наших посольств и консульств в разных странах, знать их адреса очень важно. 24.kg собрало контакты дипломатических представительств КР в разных государствах. В материале использованы данные сайта Министерства иностранных дел. ПОДРОБНЕЕ

ОРТ-2025. Как зарегистрироваться на тест и зачем это нужно Фото из интернета. С 2012 года ОРТ является обязательным для поступления во все вузы республики В Кыргызстане началась онлайн-регистрация на Общереспубликанское тестирование (ОРТ). Какие для этого нужны документы, кому можно не сдавать тест и какие преференции у получивших лучшие результаты? ПОДРОБНЕЕ

Зимний прием в вузы. Расчет на иностранцев и второй шанс для кыргызстанцев В Кыргызстане три года назад прием абитуриентов в вузах стали проводить не только летом, но и зимой. Данные Министерства образования говорят о том, что этой возможностью пользуются немногие. Однако отказываться от механизма не намерены. ПОДРОБНЕЕ

Как разбогатеть? Эксперт об экономии, покупке золота и походах на тои Фото из интернета. Иногда расходы сокращать ни в коем случае нельзя, иначе уже начнется ухудшение качества жизни Финансовый достаток — это то, к чему стремятся почти все люди. Но для этого важно не просто много зарабатывать, но и уметь грамотно управлять своими деньгами, отмечает мастер-тренер по финансовой грамотности Национального банка и эксперт по личным финансам Буажар Абдыкадырова. В интервью 24.kg она рассказала, какие действия важно предпринимать для того, чтобы начать путь к богатству и благополучию. ПОДРОБНЕЕ

Как живет Исторический музей в Бишкеке Три года назад Национальный исторический музей Кыргызстана открыли в Бишкеке после затянувшейся скандальной реконструкции. Работа по госприемке, по словам директора музея, доктора филологических наук, профессора Жылдыз Бакашовой, до сих пор не окончена. В интервью 24.kg она рассказала о деятельности НИМ, пополнении его фонда, посещаемости и важности сохранения исторической памяти. ПОДРОБНЕЕ

Отправила резюме 100 раз — Айдай Иманкулова из Бишкека о жизни и работе в США Фото из архива собеседницы. Айдай Иманкулова (слева) с дочерью Айдай Иманкуловой 46 лет. В Кыргызстане она занималась переводами на фрилансе, стояла у истоков общественного объединения родителей детей с аутизмом «Рука в руке», где за восемь лет работы выполняла разные функции — от преподавателя английского для детей с аутизмом до руководителя проекта для родителей. Летом 2024 года кыргызстанка переехала в США, выиграв в лотерее Green card. О своем новом опыте она рассказала 24.kg. ПОДРОБНЕЕ

Насилие над женщинами. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за помощью Министерство труда, социального обеспечения и миграции предоставило 24.kg информацию о кризисных центрах в Кыргызстане. По всей стране есть 17 центров, куда могут обратиться женщины. Большинство из них — частные. ПОДРОБНЕЕ

Зимний Бишкек и долина Кожокелен. Фото читателей 24.kg Фото Сергея Ханова. Бишкек, 21 января 2025 года Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. В нашем выпуске немного Бишкека, Иссык-Куля и юга республики. ПОДРОБНЕЕ

Жесткая драма, бессмертные «Гриффины» и ужасы. Что смотреть на следующей неделе На этой неделе очередная премьера жесткой драмы из наших 1990-х — «Аутсорс». В ней снимается Иван Янковский, звезда еще одного спорного сериала «Слово пацана». Кроме того, на экраны возвращаются бессмертные «Гриффины» — у мультфильма уже 23-й сезон. Для любителей спорта тоже есть интересное — документальный фильм о знаменитом клубе ЦСКА. ПОДРОБНЕЕ

«Хорошо подумать, прежде чем снимать». Как работает киноиндустрия в Кыргызстане Фото Эрке Джумакматовой. На совещании независимых кинопроизводителей Кыргызстана (в центре) Эрке Джумакматова — независимый режиссер и продюсер и по совместительству председатель правления Кыргызской ассоциации кинопродюсеров. В интервью 24.kg она рассказала, с какими трудностями сталкиваются создатели кино, как работает система проката фильмов и как все в КР регулируется государством. ПОДРОБНЕЕ