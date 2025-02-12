Разборки с Мексиканским заливом. В Белый дом США не пускают журналистов AP

Белый дом не впустил репортера Associated Press на заседание из-за отказа редакции переименовать Мексиканский залив в Американский. Об этом сообщило AP.

Репортер попытался войти в Белый дом во вторник, но был отстранен. Сообщается, что второго журналиста редакции также не пустили на вечернее мероприятие в Дипломатической комнате.

Запрет последовал за отказом редакции изменить название залива. Associated Press заявило, что, как глобальное новостное издание, оно не будет переименовывать Мексиканский залив, чтобы топонимы и география были легко узнаваемыми для всех аудиторий.

Исполнительный редактор AP Джули Пейс заявила, что запрет Белого дома нарушает свободу слова.

«Это тревожно, что администрация Трампа будет наказывать AP за независимую журналистику. Ограничение нашего доступа в Овальный кабинет не только серьезно препятствует доступу общественности к независимым новостям, но и прямо нарушает первую поправку Конституции США», — сказала она.

Как сообщает AP, между прессой и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом давно натянутые отношения. В пятницу его администрация выгнала группу новостных организаций из здания Пентагона. Ассоциация корреспондентов Белого дома призвала администрацию изменить позицию.

Ранее, 24 января, Дональд Трамп распорядился переименовать Мексиканский залив в Американский. Названный Мексиканским более 400 лет назад, он омывает не только США, но и побережье Мексики. На этой неделе Google Maps и Apple Maps стали использовать название «Залив Америки».