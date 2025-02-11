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Общество

Более 1 миллиарда сомов задолжали Бишкектеплосети горожане

Долг бишкекчан перед открытым акционерным обществом «Бишкектеплосеть» составил 1 миллиард 160 миллионов сомов, по данным на 1 января 2025 года. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике сообщил директор БТС Уран Раимбеков.

Он рассказал депутатам, что в этом году Бишкектеплосеть планирует потратить на ремонт около 200 миллионов сомов и еще 700 миллионов на реконструкцию. «Но эти деньги не решат проблем столицы, так как устарело 72 процента теплосетей», — отметил Уран Раимбеков.

Вице-мэр Бишкека Талайбек Байгазиев добавил, что в городе необходимо заменить 200 километров магистральных труб, на что потребуется около $900 миллионов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319569/
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