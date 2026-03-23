В Бишкеке отопительный сезон завершится 25 марта, горячую воду отключат в апреле

В Бишкеке определили сроки завершения отопительного сезона: тепло в дома прекратят подавать 25 марта, а горячее водоснабжение отключат с 1 апреля по 10 мая для проведения профилактических и ремонтных работ.

По данным пресс-службы мэрии Бишкека, в течение всего осенне-зимнего периода все службы работали в усиленном режиме, обеспечивая жителей бесперебойным теплоснабжением.

После завершения отопительного сезона муниципальные службы приступят к подготовке к следующему периоду, включая профилактические и ремонтные работы для бесперебойного обеспечения города теплом в следующем году.