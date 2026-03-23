Общество

В Бишкеке отопительный сезон завершится 25 марта, горячую воду отключат в апреле

В Бишкеке определили сроки завершения отопительного сезона: тепло в дома прекратят подавать 25 марта, а горячее водоснабжение отключат с 1 апреля по 10 мая для проведения профилактических и ремонтных работ.

По данным пресс-службы мэрии Бишкека, в течение всего осенне-зимнего периода все службы работали в усиленном режиме, обеспечивая жителей бесперебойным теплоснабжением.

После завершения отопительного сезона муниципальные службы приступят к подготовке к следующему периоду, включая профилактические и ремонтные работы для бесперебойного обеспечения города теплом в следующем году.
Материалы по теме
За отопительный сезон на теплосетях Бишкека произошло 63 аварии
В Бишкеке устранили аварию на теплотрассе по улице 7 Апреля
В части Бишкека 11 ноября отключат отопление и горячее водоснабжение
Прорыв теплосети. 7-й микрорайон и «Асанбай» остались без тепла и горячей воды
В Бишкеке началась подача тепла, к вечеру оно поступит в социальные учреждения
В Бишкеке начался прогрев паропровода перед отопительным сезоном
В части Бишкека 30 сентября отключат горячую воду
Улицу Турусбекова в Бишкеке частично перекрыли из-за замены участка теплотрассы
В Бишкеке завершили реконструкцию магистральных теплосетей на улице Фрунзе
Прорыв теплосети. В части Бишкека 19 сентября отключат горячую воду
