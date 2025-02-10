В 2024 году в Кыргызстане оформили около 220 тысяч договоров по ОСАГО

В 2024 году количество заключенных договоров по ОСАГО составило около 220 тысяч. Об этом в прямом эфире «Биринчи радио» сообщила заведующая отделом службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Тахмина Камчыбекова.

По ее словам, это низкий показатель, учитывая, что в республике зарегистрировано более 1,6 миллиона автотранспортных средств. Поэтому ведется активная разъяснительная работа среди населения.

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«Закон об ОСАГО распространяется на все виды автотранспортных средств, используемых на территории КР, и на всех владельцев авто, в том числе зарегистрированных в иностранных государствах. Застраховав свою ответственность, водители передают обязательства по возмещению за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевшего страховой компании», — сказала Тахмина Камчыбекова.

Заведующий отделом политики небанковского финансового рынка Минэкономики Азамат Саматов напомнил, что штрафы за отсутствие полиса ОСАГО для физических лиц в размере 3 тысяч сомов перенесены на 1 июля 2025-го.

«Эти полгода предоставят хорошую возможность для более усиленной, эффективной подготовки всей страховой платформы. Любая реформа сталкивается с трудностями. Нужно вплотную работать с населением и доводить информацию о преимуществах», — отметил он.

Закон «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств» вступил в силу 7 февраля 2016 года и продолжает действовать, несмотря на отсрочку штрафов до 1 июля 2025-го.

Отметим, что с 1 апреля 2023 года штрафные меры уже применяются к владельцам или водителям автотранспортных средств, зарегистрированных в других государствах, а также к юридическим лицам, включая государственные органы и органы местного самоуправления. Для юрлиц размер штрафа за отсутствие полиса ОСАГО составляет 13 тысяч сомов.