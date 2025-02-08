20:16
USD 87.45
EUR 90.93
RUB 0.90
Общество

Биологи впервые сумели снять на видео живого морского черта при дневном свете

Биологи впервые сумели снять на видео живого морского черта при дневном свете. У берегов испанского острова Тенерифе заметили глубоководного удильщика. Об этом в Instagram сообщила экологическая организация Condrik Tenerife.

Уточняется, что исследователи рядом с Канарскими островами заметили поднявшуюся с глубины рыбу-удильщика, которую также называют морским чертом (Melanocetus johnsonii) за свой пугающий вид. Эти удивительные рыбы обитают на глубинах от 200 до 1 тысячи 500 метров, куда почти не проникает свет.

В организации Condrik Tenerife заявили, что этот редкий случай может стать первым в мире документально подтвержденным наблюдением живого взрослого представителя вида в дневное время.

Морской черт — хищная глубоководная рыба семейства меланоцетовых отряда удильщикообразных. В качестве приманки добычи рыба использует очень светлые фотофоры на конце иллиция на голове, похожего на удочку. Приманку приводят к свечению специальные бактерии, живущие с рыбой в симбиозе. Рыбы привлекают своими фотофорами мелких раков, миктофовых и гоностомовых. Их хорошо растягивающиеся желудки позволяют им проглатывать добычу, превосходящую их по размеру.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319311/
просмотров: 488
Версия для печати
Материалы по теме
В милиции рассказали, что изъяли у браконьеров на Иссык-Куле
В Чуйской области начали строить два рыбоперерабатывающих завода
Иссык-кульская милиция рассказала, сколько фактов браконьерства выявили за месяц
Из России в Кыргызстан пытались незаконно ввезти 22 тонны замороженной рыбы
Кыргызстанцы не могут купить «Электронный рыболовный билет». Ответ Минсельхоза
За полгода Кыргызстан экспортировал 7,86 процента от произведенной рыбы
За два месяца на Иссык-Куле выявили 11 случаев браконьерства
Из России в Кыргызстан хотели ввезти контрабанду
Из России в Кыргызстан пытались незаконно ввезти 21 тонну рыбы
Абсолютно черную и очень редкую рыбу сняли на видео
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Кыргызстанцы жалуются в&nbsp;связи с&nbsp;переездом Госрегистра: кабмин отреагировал Кыргызстанцы жалуются в связи с переездом Госрегистра: кабмин отреагировал
В&nbsp;Кыргызстане теперь не&nbsp;будет переноса рабочих дней на&nbsp;субботы В Кыргызстане теперь не будет переноса рабочих дней на субботы
Какие новые факты о&nbsp;кыргызах ученый из&nbsp;КР нашел в&nbsp;исторических архивах Китая? Какие новые факты о кыргызах ученый из КР нашел в исторических архивах Китая?
Бизнес
Делайте переводы в&nbsp;&laquo;Юнистрим&raquo; и&nbsp;получите шанс выиграть автомобиль и&nbsp;ценные призы Делайте переводы в «Юнистрим» и получите шанс выиграть автомобиль и ценные призы
Три дня до&nbsp;судьбоносного розыгрыша: 10&nbsp;миллионов сомов могут стать вашими! Три дня до судьбоносного розыгрыша: 10 миллионов сомов могут стать вашими!
Откройте для себя Таиланд с&nbsp;&laquo;MEGA ЭЛКАРТ&raquo;! Успейте принять участие в&nbsp;акции! Откройте для себя Таиланд с «MEGA ЭЛКАРТ»! Успейте принять участие в акции!
Новый этап развития: ОАО &laquo;Коммерческий банк Кыргызстан&raquo; переименовано в&nbsp;Mbank Новый этап развития: ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» переименовано в Mbank
8 февраля, суббота
20:05
В Астрахани осудили кыргызстанца на 20 лет по обвинению в гибели десяти человек В Астрахани осудили кыргызстанца на 20 лет по обвинению...
19:29
Биологи впервые сумели снять на видео живого морского черта при дневном свете
18:43
Кыргызстан получит 50 облучателей для лечения младенцев от российской компании
18:02
Актау избран культурной столицей тюркского мира
17:44
Латвия, Литва и Эстония отключились от российской единой энергосистемы