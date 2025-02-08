Биологи впервые сумели снять на видео живого морского черта при дневном свете. У берегов испанского острова Тенерифе заметили глубоководного удильщика. Об этом в Instagram сообщила экологическая организация Condrik Tenerife.

Уточняется, что исследователи рядом с Канарскими островами заметили поднявшуюся с глубины рыбу-удильщика, которую также называют морским чертом (Melanocetus johnsonii) за свой пугающий вид. Эти удивительные рыбы обитают на глубинах от 200 до 1 тысячи 500 метров, куда почти не проникает свет.

В организации Condrik Tenerife заявили, что этот редкий случай может стать первым в мире документально подтвержденным наблюдением живого взрослого представителя вида в дневное время.

Морской черт — хищная глубоководная рыба семейства меланоцетовых отряда удильщикообразных. В качестве приманки добычи рыба использует очень светлые фотофоры на конце иллиция на голове, похожего на удочку. Приманку приводят к свечению специальные бактерии, живущие с рыбой в симбиозе. Рыбы привлекают своими фотофорами мелких раков, миктофовых и гоностомовых. Их хорошо растягивающиеся желудки позволяют им проглатывать добычу, превосходящую их по размеру.