14:31
USD 87.45
EUR 90.93
RUB 0.90
Общество
Сюжет: Финансовая грамотность

Как разбогатеть? Эксперт об экономии, покупке золота и походах на тои

Финансовый достаток — это то, к чему стремятся почти все люди. Но для этого важно не просто много зарабатывать, но и уметь грамотно управлять своими деньгами, отмечает мастер-тренер по финансовой грамотности Национального банка и эксперт по личным финансам Буажар Абдыкадырова.

В интервью 24.kg она рассказала, какие действия важно предпринимать для того, чтобы начать путь к богатству и благополучию.

— Что такое финансовая грамотность и зачем она нужна?

— Финансовая грамотность — это знания по управлению своими деньгами и умение использовать эти знания с пользой для себя. Финансовая грамотность охватывает все аспекты наших личных и семейных отношений к деньгам — как мы относимся к нашим доходам, как тратим, откладываем ли, имеем ли подушку безопасности, инвестируем ли и многое другое.

Также немаловажно помнить и о финансовом поведении, так как часто все мы знаем как надо, но продолжаем действовать по старинке. В итоге — долги, стресс, ощущение финансовой недееспособности.

— С чего нужно начинать путь к финансовому благополучию? Если человек не может начать больше зарабатывать, что ему нужно делать — экономить?

— В последнее время все чаще можно услышать фразу «Не думай как экономить, думай как зарабатывать больше!». Я в большей части разделяю эту точку зрения.

Иногда расходы сокращать ни в коем случае нельзя, иначе уже начнется ухудшение качества жизни.

Буажар Абдыкадырова

Для людей с изначально небольшим уровнем дохода экономия означает отказ от жизненно важных и необходимых вещей, и в результате можно получить ухудшение здоровья, стресс и так далее. В таких ситуациях единственно верный способ улучшить свое финансовое положение — это повышать свои доходы. Например, одна школьная учительница — преподаватель кыргызского языка, получив мою консультацию по увеличению дохода, начала заниматься языковыми переводами. Я ей помогла зарегистрироваться в налоговой и найти первых заказчиков.

Если же у человека большой доход, то важно быть прагматичным и не становиться жертвой демонстративного потребления. Разумное ограничение своих расходов, планирование покупок и так далее — важный элемент финансового благополучия.

— То есть важно иметь сбережения?

— Именно сбережения оказывают решающее значение в обеспечении финансового здоровья каждого человека. Они могут помочь сформировать подушку финансовой безопасности и покрыть непредвиденные расходы, которые могут случиться в будущем, а также быть инструментом для целевых накоплений на машину, дом, образование детей и так далее. Сбережения должны быть у каждого, а их размер зависит от конкретной ситуации и финансовых целей.

Конечно, чем раньше начать откладывать, тем лучше. Магия сбережений начинает работать со временем, то есть чем дольше срок — тем быстрее прирастает капитал. Например, если вы открыли банковский депозит под 11 процентов годовых с капитализацией процентов раз в год на 1000 сомов и пополняете его по 1000 сомов один раз в месяц, то через 5 лет вы соберете 79 тысяч, через 10 лет — 207 тысяч, а через 25 лет это будет уже почти 1,4 миллиона сомов. Сумма, отложенная вами, составит 300 тысяч сомов, а процент к ним превысит 1 миллион сомов. Чем выше срок накоплений, тем эффективнее работают ваши сбережения.

Понимаю, как может быть сложно откладывать деньги, часто люди представляют это как «забрать у себя», но на самом деле, мы откладываем их «для себя». Важно изменить отношение и фокус, и тогда станет проще. «Сначала заплати себе» — финансовый принцип, впервые популяризованный американским писателем Наполеоном Хиллом, согласно которому в первую очередь следует откладывать из свих доходов на будущее — то есть платить самому себе.

Если у вас зарплата 30 тысяч сомов, то при получении сразу отложите 3000 на сбережения и забудьте про них, считайте, что у вас зарплата 27000 сомов и составляйте свои планы, отталкиваясь от этой суммы. Я рассказала о магии сбережений, как даже маленькие суммы, регулярно откладываемые на сберегательные депозиты, могут вырасти в большую подушку финансовой безопасности для вас и вашей семьи.

После накопления сбережений можно перейти к формированию инвестиций, которые могут выступать источником пассивного дохода в будущем.

Читайте по теме
Топ-6 видов мошенничества в криптовалюте. Как не потерять свои накопления

  Бытует мнение, что инфляция «съедает» все сбережения и поэтому депозиты в банках невыгодны. Так ли это?

— Да, инфляция — это насущная проблема и развитых, и развивающихся стран. Денежные сбережения в любой стране мира обесцениваются со временем. Но депозиты с процентом как раз направлены на то, чтобы защитить ваши сбережения от обесценивания.

Например, если хранить под подушкой 1000 сомов в течение 5 лет, то с учетом инфляции за эти пять лет (с 2018 по 2023 год накопленная инфляция в Кыргызстане составила примерно 51%) реальная стоимость вашей 5-летней заначки составит всего 662 сома.

Но если бы в 2018 году те же 1000 сомов были отнесены в банк под условные 11% годовых, с капитализацией процентов раз в год и без пополнений, то в 2023 году на счету было бы уже 1685 сомов, а их реальная стоимость с учетом 5-летней инфляции составила бы 1023 сома. 1023 сома против 662 сомов — вывод очевиден.

— А если хранить деньги не в банке или «под подушкой», а, например, в золоте? Какие существуют риски, физическая порча, утеря и так далее?

— Когда мы говорим об инвестициях в золото и драгоценные металлы, вам может прийти в голову картинка из мультфильма о Скрудже Макдаке, который купается в золотых монетах. Но разумеется, речь идет о специальных слитках и монетах, которые защищены пленкой и упаковкой, которую категорически нельзя снимать.

Кто-то хочет иметь металл в собственности, и даже может хранить его дома, чего я не советовала бы. Лучше хранить слитки в банковских ячейках, это намного безопаснее и правильнее.

Другой альтернативой могут быть Обезличенные Металлические Счета (ОМС) — это форма депозита в банке, стоимость которого связана со стоимостью золота, серебра и платины, но не имеет трудностей с хранением слитков или монет, так как это всего лишь депозит.

Давайте возьмем гипотетический «золотой депозит» в качестве примера. Цена золота в 2019 году была около $1400 за унцию, а в эти дни — около $2700, то есть цена выросла на 93 процента. Таким образом, вложив все те же 1000 сомов 5 лет назад в золото, вы могли бы получить 2400 сомов сегодня. Их реальная стоимость за вычетом инфляции составила бы 1509 сомов, а ваш чистый и реальный заработок составил бы 50,9 процентов. Можете сравнить с сомовым депозитом и сбережениями «под подушкой».

Я не рекламирую вклады в золото, потому что любые сбережения и инвестиции подвержены рискам. Деньги подвержены инфляции, а цена золота — подвержена рыночной конъектуре. 

Последние 5 лет цена золота росла, но это не означает, что такими же темпами цена на металлы будет расти и дальше.

Буажар Абдыкадырова 

Самое главное, не увлекаться одним способом сбережений. Всегда важно создавать разные формы сбережений, тогда вы будете защищены от обесценивания ваших сбережений.

 Можно ли рассматривать покупку недвижимости как сбережения или инвестиции?

— Покупка недвижимости, будь то жилая или коммерческая — это традиционный способ инвестиций по всему миру и во все времена. Кроме того, в условиях обесценивания денег и роста населения можно ждать, что стоимость квадратного метра тоже будет расти.

Например, стоимость квадратного метра квартир выросла за 5 лет во всех столицах Центральной Азии. Однако не бывает однозначно выигрышного расклада. Надо убедиться, что вы не покупаете недвижимость на пике цен. Существует мнение экспертов, что скачок цен в странах Центральной Азии связан с большим притоком иностранцев из ближнего зарубежья. Ситуация может измениться в любое время, и, возможно, как цена недвижимости, так и стоимость аренды может пойти вниз.

Я бы лично сейчас не стала бы покупать недвижимость. Но инвестиции всегда рисковое дело, возможно, инвестиции в недвижимость может быть лучше, чем хранить деньги под подушкой.

— В Кыргызстане старшее поколение рассматривает «кошумча» (конверты с деньгами, принятые дарить на свадьбы и другие торжества) или «шерине» (сбор денег в кругу друзей или родственников всем участникам по очереди) как некие вклады, сегодня ты даешь, а завтра — тебе. Насколько это оправданно с точки зрения финансовой грамотности?

Читайте по теме
Против расточительства при проведении тоев депутаты предлагают очередной закон

 — «Кошумча» можно рассматривать как пример традиционных сбережений. Когда сегодня я делаю вклад в твое мероприятие, а завтра — ты возвращаешь мне мои деньги назад. Раньше подобный обмен подарками был эффективным способом организации и проведения крупных мероприятий, в том числе и потому, что друг другу приносили не деньги, а продукты или скотину.

Эти подарки или взносы на мероприятия не могут рассматриваться отдельно от другого важного фактора — социального капитала. То есть сходить в гости и пригласить, это не только затраты, но и возможность поддерживать связи с большим количеством друзей и родственников.

Но если раньше это было фактически формой взаимной поддержки и беспроцентного вклада, потому что реальная ценность скотины и продуктов ценность не меняется во времени, то сейчас «кошумча» подвержено инфляции, поскольку приняло денежную форму.

То есть если вы отнесли 5 тысяч сомов на свадьбу пять лет назад, то сколько вы потеряете на инфляции, получив эти деньги сегодня? Принимая в расчет официальный уровень накопленной инфляции за 5 лет, мы видим, что эти 5 тысяч сомов сегодня уже превратились в 3311 сомов. Фактически у вас был вклад, на котором вы потеряли почти треть сбережений. А если у вас такие мероприятия каждую неделю? Хоть это и примерный расчет, но вы сами видите, насколько это неэффективный и даже опасный для вашего финансового благополучия способ откладывать деньги.

Вывод — тои и связанные с ними кошумча и конверты — это не плохо само по себе. Проблема начинается, когда мы начинаем рассматривать кошумча как форму сбережений. К сожалению, многие попадаются на эту удочку и потом страдают, что не смогли «отбить» свои мероприятия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319280/
просмотров: 303
Версия для печати
Материалы по теме
Кабинет налогоплательщика. Почему его нужно открыть каждому кыргызстанцу
Кредит на учебу. Что предлагают банки Кыргызстана и на каких условиях
Переводы и онлайн-платежи. Как не стать жертвой мошенников и не лишиться денег
Длинные выходные. Как за праздники не остаться без штанов, но при этом отдохнуть
Налоговые вычеты. Как можно вернуть часть денег, сдавая декларацию
Налоговая декларация. Почему ее важно сдавать и как правильно это делать
Телефонные мошенники. Какие способы используют и как защитить свои финансы
Регистрация SIM-карт. Кого коснутся новые правила
Защита сердец и кошельков. Как не остаться без денег в романтические праздники
Финансовые итоги года. Считаем, как зарабатывали, куда тратили и зачем это нужно
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке потепления не&nbsp;ожидается. Прогноз погоды на&nbsp;10-12 февраля В Бишкеке потепления не ожидается. Прогноз погоды на 10-12 февраля
Платные услуги, повышение сооплаты&nbsp;&mdash; новый глава Минздрава о&nbsp;работе больниц Платные услуги, повышение сооплаты — новый глава Минздрава о работе больниц
Выросшие в&nbsp;пять раз тарифы на&nbsp;отопление. Жители Беловодского требуют их&nbsp;изменить Выросшие в пять раз тарифы на отопление. Жители Беловодского требуют их изменить
Биологи впервые сумели снять на&nbsp;видео живого морского черта при дневном свете Биологи впервые сумели снять на видео живого морского черта при дневном свете
Бизнес
Изобильные урожаи с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Изобильные урожаи с «Оптима Банком»
Делайте переводы в&nbsp;&laquo;Юнистрим&raquo; и&nbsp;получите шанс выиграть автомобиль и&nbsp;ценные призы Делайте переводы в «Юнистрим» и получите шанс выиграть автомобиль и ценные призы
Три дня до&nbsp;судьбоносного розыгрыша: 10&nbsp;миллионов сомов могут стать вашими! Три дня до судьбоносного розыгрыша: 10 миллионов сомов могут стать вашими!
Откройте для себя Таиланд с&nbsp;&laquo;MEGA ЭЛКАРТ&raquo;! Успейте принять участие в&nbsp;акции! Откройте для себя Таиланд с «MEGA ЭЛКАРТ»! Успейте принять участие в акции!
10 февраля, понедельник
14:20
Изменение внешней политики США обсудили глава МИД Кыргызстана и посол Вигери Изменение внешней политики США обсудили глава МИД Кыргы...
14:00
Как разбогатеть? Эксперт об экономии, покупке золота и походах на тои
13:28
ОСАГО. Почему страховая компания может отказать в возмещении
13:25
В ЖК рассказали, почему дачники против присвоения их поселениям статуса села
13:11
Зимний фестиваль «Чудо Кел-Суу» прошел в Ат-Башинском районе