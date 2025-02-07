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Общество

В Ташкенте решили открыть еще одну семикилометровую гастрономическую улицу

В Ташкенте решили открыть еще одну семикилометровую гастрономическую улицу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.

По его словам, одобрен проект превращения 7,3-километровой дороги, проходящей через 17 улиц в Алмазарском районе, в гастрономическую улицу. Вопрос обсуждали на совещании под руководством Шавката Мирзиеева.

На этих улицах планируется открыть 250 торговых и сервисных объектов, создав не менее 1,5 тысячи рабочих мест.

Отмечено также, что в столице можно превратить еще 26 улиц в круглосуточно оживленные зоны и увеличить количество 24-часовых торговых точек на 1 тысячу.

Глава государства подчеркнул необходимость обеспечения работы туристических и сервисных мест в вечернее время.

Ранее сообщалось, что часть улицы Садыка Азимова в центре Ташкента также планируется превратить в круглосуточно работающую гастрономическую улицу.

Улицу Тараса Шевченко Мирабадского района тоже сделают гастрономической, отмечала пресс-служба районного хокимията летом 2024 года.

Недавно небольшая гастрономическая улица появилась за гостиницей «Узбекистан» в центре столицы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319270/
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