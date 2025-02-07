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Общество

Швейцария вернет Узбекистану $182 миллиона Гульнары Каримовой

Фото Getty Images/BBC

Узбекистан и Швейцария договорились о возврате конфискованных активов Гульнары Каримовой, дочери экс-президента Узбекистана Ислама Каримова, скончавшегося 2 сентября 2016-го. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства юстиции Узбекистана.

Министр юстиции Узбекистана Акбар Тошкулов и Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарии в Узбекистане Константин Оболенский 6 февраля подписали «Соглашение о распределении конфискованных активов». В его рамках Швейцария вернет $182 миллиона.

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По данным Минюста, эти средства конфискованы в 2012 году в рамках уголовного дела, возбужденного Генеральной прокуратурой Швейцарии против Гульнары Каримовой.

Все активы будут направлены на проекты в сферах здравоохранения и образования через Многосторонний трастовый фонд Uzbekistan Vision 2030, действующий под эгидой ООН.

В 2020 году Каримова получила 13 лет колонии по обвинению в хищении и неуплате налогов. Тогда Швейцария вернула Узбекистану $131 миллион. По данным узбекского издания Gazeta.uz, общая сумма активов в странах Европы, принадлежащих Каримовой, оценивается почти в $1,4 миллиарда.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319216/
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