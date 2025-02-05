Реконструкция объездной дороги. Мэрия ускорит демонтаж объектов вдоль трассы

В ходе выездной комиссии по вопросу строительства и реконструкции северной объездной дороги заместитель мэра Бишкека Азамат Кадыров поручил ускорить процесс демонтажа самовольно возведенных объектов в Свердловском и Первомайском районах. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

На сегодняшний день демонтировали 147 самовольно функционирующих объектов различного назначения, из которых 128 относятся к категории объектов облегченного типа, а 19 — к капитальным строениям.



Представители Минтруда совместно с компанией China Road провели маркировку объектов, расположенных за пределами проектируемой трассы.











Отмечается, что сотрудники управления по контролю за землепользованием мэрии Бишкека активно проводят разъяснительные работы с владельцами предприятий о правилах строительства и реконструкции объектов вдоль дороги.

Напомним, вице-мэр Бишкека Жамалбек Ырсалиев сообщил, что в столице объездная трасса станет шестиполосной. Генподрядчиком стала китайская компания China Road and Bridge Corporation (CRBC).