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Общество

В Бишкек прибыли 25 автобусов Isuzu. Скоро их выпустят на линии

В Бишкек доставили последнюю партию пассажирских автобусов Isuzu в количестве 25 единиц. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Всего в столицу поэтапно поступили 85 современных 12-метровых автобусов, работающих на сжиженном газе.

Автобусы смогут разместить до 90 пассажиров, из которых 24 — сидячие места. Они оснащены современными кондиционерами для обеспечения комфортных поездок в жаркие дни.

Отмечается, что после получения государственных номеров и утверждения маршрутных схем новые автобусы выйдут на линии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318633/
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