В Кыргызстане за год количество точек общепита выросло на более 50 процентов

Анализ данных платформы 2ГИС за прошлый год показал, что сектор общественного питания в Кыргызстане продолжает активно развиваться, отражая изменения в потребительских привычках и экономике страны. Особенно заметны рост количества заведений в Бишкеке и Оше, а также увеличение трат жителей на питание вне дома.

Рост числа заведений

За 2024-й количество точек общепита в столице выросло на 53,1 процента — с 2 тысяч 247 до 3 тысяч 440. В Оше динамика еще выше: +57,2 процента (с 563 до 885 заведений).

Сколько тратят кыргызстанцы на еду в точках общепита?

Средний чек варьируется в зависимости от города и категории заведения:

Рестораны: Бишкек — 1 тысяча 291 сом, Ош — 650 сомов (разница в два раза).

Кафе: 932 сома в столице против 411 сомов в Оше.

Кофейни: 564 сома (Бишкек) и 400 сомов (Ош).

Быстрое питание: 251 и 214 сомов соответственно.

Столовые остаются самым доступным вариантом: 210 сомов в Бишкеке, 163 — в Оше.

Что ищут пользователи?

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