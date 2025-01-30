В Кыргызстане за год количество точек общепита выросло на более 50 процентов

Анализ данных платформы 2ГИС за прошлый год показал, что сектор общественного питания в Кыргызстане продолжает активно развиваться, отражая изменения в потребительских привычках и экономике страны. Особенно заметны рост количества заведений в Бишкеке и Оше, а также увеличение трат жителей на питание вне дома.
Рост числа заведений
За 2024-й количество точек общепита в столице выросло на 53,1 процента — с 2 тысяч 247 до 3 тысяч 440. В Оше динамика еще выше: +57,2 процента (с 563 до 885 заведений).
Сколько тратят кыргызстанцы на еду в точках общепита?
Средний чек варьируется в зависимости от города и категории заведения:
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Рестораны: Бишкек — 1 тысяча 291 сом, Ош — 650 сомов (разница в два раза).
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Кафе: 932 сома в столице против 411 сомов в Оше.
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Кофейни: 564 сома (Бишкек) и 400 сомов (Ош).
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Быстрое питание: 251 и 214 сомов соответственно.
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Столовые остаются самым доступным вариантом: 210 сомов в Бишкеке, 163 — в Оше.
Что ищут пользователи?
В декабре прошлого года кыргызстанцы чаще всего интересовались:
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кафе — 465 тысяч 113 запросов;
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рестораны — 378 тысяч 937;
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быстрое питание — 358 тысяч 812;
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столовые — 206 тысяч 335;
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кофейни — 160 тысяч 407.