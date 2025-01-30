17:03
USD 87.45
EUR 91.16
RUB 0.89
Общество

В Кыргызстане за год количество точек общепита выросло на более 50 процентов

Анализ данных платформы 2ГИС за прошлый год показал, что сектор общественного питания в Кыргызстане продолжает активно развиваться, отражая изменения в потребительских привычках и экономике страны. Особенно заметны рост количества заведений в Бишкеке и Оше, а также увеличение трат жителей на питание вне дома.

Рост числа заведений

За 2024-й количество точек общепита в столице выросло на 53,1 процента — с 2 тысяч 247 до 3 тысяч 440. В Оше динамика еще выше: +57,2 процента (с 563 до 885 заведений).

Сколько тратят кыргызстанцы на еду в точках общепита?

Средний чек варьируется в зависимости от города и категории заведения:

  • Рестораны: Бишкек — 1 тысяча 291 сом, Ош — 650 сомов (разница в два раза).

  • Кафе: 932 сома в столице против 411 сомов в Оше.

  • Кофейни: 564 сома (Бишкек) и 400 сомов (Ош).

  • Быстрое питание: 251 и 214 сомов соответственно.

  • Столовые остаются самым доступным вариантом: 210 сомов в Бишкеке, 163 — в Оше.

Что ищут пользователи?

В декабре прошлого года кыргызстанцы чаще всего интересовались:

  • кафе — 465 тысяч 113 запросов;

  • рестораны — 378 тысяч 937;

  • быстрое питание — 358 тысяч 812;

  • столовые — 206 тысяч 335;

  • кофейни — 160 тысяч 407.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318415/
просмотров: 469
Версия для печати
Материалы по теме
Вся страна на одной карте! В 2GIS появилась детальная карта всего Кыргызстана
Вооруженный арматурой мужчина ограбил точку общепита в Кара-Балте
Как будет выглядеть закусочная «Апамдын каттамасы». Госстрой показал эскизы
Массовое отравление в Бишкеке. Кабмин хочет поднять штрафы за нарушение саннорм
Точки питания «Апамдын каттамасы» перенесут в село Чолок
Пожарные гидранты Бишкека внесены в информационный сервис «2ГИС»
Сеть предприятий быстрого питания «Вкусно — и точка» хочет прийти в Кыргызстан
Минэкономики: Оператором учетной системы для общепита могут быть любые компании
Общепит Кыргызстана хотят обязать ставить единую учетную систему
Массовое отравление в Джалал-Абаде. Число пострадавших увеличилось до 88 человек
Популярные новости
Социальный контракт. Как получить от&nbsp;государства 100 тысяч сомов Социальный контракт. Как получить от государства 100 тысяч сомов
МИД Кыргызстана предупреждает граждан о&nbsp;новых мерах США по&nbsp;иммиграции МИД Кыргызстана предупреждает граждан о новых мерах США по иммиграции
В&nbsp;Бишкеке опять ожидается снег. Прогноз погоды на&nbsp;30&nbsp;января&nbsp;&mdash; 2&nbsp;февраля В Бишкеке опять ожидается снег. Прогноз погоды на 30 января — 2 февраля
В&nbsp;парке &laquo;Ала-Арча&raquo; туристов на&nbsp;электромобилях будут перевозить бесплатно В парке «Ала-Арча» туристов на электромобилях будут перевозить бесплатно
Бизнес
eSIM от&nbsp;MEGA: активируй новый номер и&nbsp;получай 30&nbsp;ГБ интернета в&nbsp;подарок eSIM от MEGA: активируй новый номер и получай 30 ГБ интернета в подарок
Переходи на&nbsp;О! и&nbsp;бери максимум&nbsp;&mdash; новый номер + 30&nbsp;ГБ в&nbsp;подарок! Переходи на О! и бери максимум — новый номер + 30 ГБ в подарок!
&laquo;Межбанковский процессинговый центр&raquo; отметил 20-летие и&nbsp;подвел итоги 2024 года «Межбанковский процессинговый центр» отметил 20-летие и подвел итоги 2024 года
Digital Kyrgyzstan, ключевое B2B-мероприятие, состоится 27&nbsp;февраля в&nbsp;Бишкеке Digital Kyrgyzstan, ключевое B2B-мероприятие, состоится 27 февраля в Бишкеке
30 января, четверг
16:56
Задержан мужчина, который из США переправлял оружие в Россию через Кыргызстан Задержан мужчина, который из США переправлял оружие в Р...
16:53
Улан Жолдубаев назначен заместителем председателя СИН
16:51
Бишкек тестирует китайские катализаторы для борьбы с загрязнением воздуха
16:40
eSIM от MEGA: активируй новый номер и получай 30 ГБ интернета в подарок
16:35
В Швеции убит организатор акций сожжения Корана