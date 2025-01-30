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Общество

Мэр меня оклеветал, в субаренду участки не сдаю — Максат Токтогулов

Депутат БГК Максат Токтогулов заявил 24.kg, что мэр Бишкека Айбек Джунушалиев оклеветал его.

Напомним, на совместном заседании фракций Бишкекского горкенеша мэр столицы Айбек Джунушалиев заявил, что депутат от фракции «Жаны Куч» Максат Токтогулов сдает в субаренду муниципальный участок за $9 тысяч в месяц.

«Депутат Максат Токтогулов арендует муниципальную землю за 66 тысяч сомов, однако сдает в субаренду за $9 тысяч», — сказал он.

Депутат горкенеша рассказал 24.kg, что не сдает в субаренду никакие участки.

«Эту землю я арендовал пять лет назад, когда еще не был депутатом. Она была пустой, и я в нее вложился. Там построено не здание, а установлена легкая конструкция. И аренду я плачу 660 тысяч сомов в год. Мэр меня оклеветал», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318378/
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