За 2024 год в Кыргызстане зарегистрировано 36 случаев материнской смертности. Об этом 24.kg сообщила главный специалист Минздрава Раиса Асылбашева.

По ее словам, это на два случая меньше, чем в 2023-м.

«Родовспомогательные организации улучшают условия пребывания женщин. В регионах, Бишкеке и Оше открыты палаты однодневного пребывания, где знают категории пациенток, которые требуют немедленного родоразрешения или дальнейшего лечения. Кроме того, действует система перенаправления беременных с районного на более высокий уровень», — сказала Раиса Асылбашева.

Она отметила, что на постоянной основе проводится обучение кадров и обмен опытом. Отечественных специалистов направляют в симуляционно-тренинговый центр имени Кулакова в России для отработки навыков оказания экстренной акушерской помощи.

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«Совершенствуем также стандарты, обновляем клинические руководства по акушерской помощи, проводим конфиденциальный разбор материнской смертности, что помогает анализировать упущения и не допускать их в будущем», — добавила Раиса Асылбашева.

По ее словам, до 70 процентов беременных своевременно встают на учет — до 12 недель. Но все еще есть случаи, когда женщины поздно обращаются к медикам в тяжелом состоянии. Кроме того, актуальна проблема экстрагенитальных заболеваний, которые влияют на ход беременности и родов.