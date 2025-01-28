Две группы трансплантологов будут работать в Больнице кыргызско-турецкой дружбы

В Министерстве здравоохранения прошла встреча главы ведомства Алымкадыра Бейшеналиева с делегацией Минздрава Турции.

По данным пресс-центра министерства, стороны обсудили вопросы сотрудничества в области трансплантации органов на базе Бишкекской государственной больницы кыргызско-турецкой дружбы.

Фото МЗ КР

Отмечено, что группа турецких специалистов, возглавляемая доктором Бахар Айдынлы, в настоящее время изучает работу кыргызско-турецкой больницы. В составе делегации — врачи-трансплантологи, которые планируют провести пересадку почки двум пациентам по мере готовности в ближайшее время.

Бахар Айдынлы озвучила, что в этом медучреждении в дальнейшем будут работать две группы трансплантологов.

По словам Алымкадыра Бейшеналиева, в настоящее время два пациента готовы к пересадке почки.

«В рамках ранее подписанных соглашений между Кыргызстаном и Турцией трансплантация почек будет доступна и для других пациентов. Финансирование этих операций будет осуществляться на основании распоряжений кабинета министров КР. Стоимость трансплантации почки для одного пациента составляет $7,5 тысячи. Для первых двух операций из президентского спонсорского фонда выделено $15 тысяч», — сказал он.