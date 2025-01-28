В Казахстане за нападение на медиков введут уголовную ответственность. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова.

По ее словам, предложенные меры поддержаны Генеральной прокуратурой, а внесение изменений в Уголовный кодекс ожидается в этом году.

«Министерство здравоохранения инициировало, поэтому при поддержке депутатов парламента, которые также эту норму вместе с нами обсуждали и поддерживают, я думаю, что мы в течение этого года в УК внесем соответствующую статью», — сказала Акмарал Альназарова.

Минздрав РК инициировал поправки в Уголовный кодекс из-за нападений на медработников еще в феврале прошлого года. Летом 2024-го сообщалось, что с 2019 года зарегистрировано 161 нападение на медиков в стране. В конце декабря прошлого года глава Минздрава сообщила, что обсуждается возможность оснастить медработников скорой видеожетонами.

Среди видов наказания, которые планируют ввести, — штрафы, ограничение и лишение свободы.

Местные СМИ отмечают, что в последнее время в Казахстане участились случаи насилия в отношении медиков.

Напомним, в Кыргызстане Министерство здравоохранения в ноябре 2024-го также предложило внести изменения в Уголовный кодекс и Кодекс о правонарушениях «с целью создания законодательной основы для защиты медицинских работников от насилия со стороны граждан, предотвращения случаев насилия в медицинских учреждениях и обеспечения безопасности труда медперсонала».