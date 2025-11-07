11:18
В Кыргызстане ужесточили ответственность за передачу телефонов в СИЗО и колонии

Президент Кыргызстана подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс и Кодекс о правонарушениях, которые ужесточают наказание за передачу мобильных телефонов и других средств связи лицам, содержащимся в местах лишения свободы и следственных изоляторах. 

Согласно документу, в Уголовный кодекс ввели новую статью, предусматривающую уголовную ответственность для лиц, которые повторно попытаются передать заключенным телефоны и другие устройства связи.

За такие действия теперь предусмотрены:

  • штраф от 50 тысяч до 100 тысяч сомов,
  • либо общественные работы от 50 до 200 часов,
  • либо лишение свободы от двух до пяти лет.

Кроме того, обновлена статья 446 Кодекса о правонарушениях. Теперь за передачу любых запрещенных предметов заключенным предусмотрен штраф в размере 20 тысяч сомов, а мобильных телефонов — 30 тысяч сомов с обязательным изъятием предмета нарушения. Если данное действие совершено повторно, его квалифицируют уже как уголовное преступление.

Закон направлен на предотвращение несанкционированного использования средств связи заключенными и усиление контроля в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Документ вступит в силу через 10 дней.
