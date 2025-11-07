В Кыргызстане ужесточили наказание за мошенничество: штрафы и тюрьма

Главным новшеством стала новая редакция статьи 209 «Мошенничество». Теперь мошенничеством признается не только завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием, но и преднамеренное неисполнение договорных обязательств с целью получения выгоды.
За мошенничество в незначительном размере предусматривается:
- штраф от 50 тысяч до 100 тысяч сомов,
- либо исправительные работы до одного года,
- либо лишение свободы до одного года.
Если преступление совершено:
- в значительном размере;
- группой лиц или по предварительному сговору;
- с использованием интернета или цифровых технологий,
наказание составит лишение свободы от двух до четырех лет с конфискацией имущества.
За мошенничество в крупном размере или совершенное в отношении двух и более потерпевших предусмотрено до пяти-семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В случаях:
- особо крупного ущерба;
- организации схемы в составе группы или преступного сообщества;
- использования служебного положения
срок наказания составит от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности до трех лет.
При этом закон предусматривает важную норму: если лицо добровольно возместило ущерб, причиненный собственнику преднамеренным неисполнением договорных обязательств, и в его действиях нет признаков других преступлений, оно может быть освобождено от уголовной ответственности.
Закон подписан президентом Садыром Жапаровым.