В Кыргызстане ужесточили наказание за мошенничество: штрафы и тюрьма

Главным новшеством стала новая редакция статьи 209 «Мошенничество». Теперь мошенничеством признается не только завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием, но и преднамеренное неисполнение договорных обязательств с целью получения выгоды.

За мошенничество в незначительном размере предусматривается:

  • штраф от 50 тысяч до 100 тысяч сомов,
  • либо исправительные работы до одного года,
  • либо лишение свободы до одного года.

Если преступление совершено:

  • в значительном размере;
  • группой лиц или по предварительному сговору;
  • с использованием интернета или цифровых технологий,

наказание составит лишение свободы от двух до четырех лет с конфискацией имущества.

За мошенничество в крупном размере или совершенное в отношении двух и более потерпевших предусмотрено до пяти-семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В случаях:

  • особо крупного ущерба;
  • организации схемы в составе группы или преступного сообщества;
  • использования служебного положения

срок наказания составит от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности до трех лет.

При этом закон предусматривает важную норму: если лицо добровольно возместило ущерб, причиненный собственнику преднамеренным неисполнением договорных обязательств, и в его действиях нет признаков других преступлений, оно может быть освобождено от уголовной ответственности.

Закон подписан президентом Садыром Жапаровым.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/350007/
