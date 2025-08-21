О вреде телесных наказаний здоровью детей рассказали в ВОЗ

Телесные наказания по-прежнему широко распространены в мире и продолжают наносить значительный вред здоровью и развитию детей. Об этом сообщает Служба новостей ООН со ссылкой на доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По оценкам специалистов, телесным наказаниям в своих семьях ежегодно подвергаются около 1,2 миллиарда детей и подростков в возрасте до 18 лет.

Данные по 58 странам показывают, что 17 процентов детей, подвергшихся телесным наказаниям в течение последнего месяца, испытывали их в наиболее жестоких формах, включая удары по голове, лицу или ушам.

Применение телесных наказаний в семьях широко варьируется по странам. Среди детей в возрасте от 2 до 14 лет доля родителей и опекунов, сообщивших о применении телесных наказаний в течение последнего месяца, колебалась от 30 процентов в Казахстане и 32 процентов в Украине до 63 процентов в Сербии, 64 процентов в Сьерра-Леоне и 77 процентов в Того.

В докладе подчеркивается, что наибольшему риску телесных наказаний подвергаются дети с инвалидностью, те из детей, родители которых сами подвергались телесным наказаниям, а также дети, родители которых страдают от алкогольной или наркотической зависимости, депрессии или других психических расстройств. Более широкие социальные факторы, такие как бедность, расизм и дискриминация, еще больше увеличивают риск телесных наказаний детей.

«В настоящее время имеются неопровержимые научные доказательства того, что телесные наказания несут многочисленные риски для здоровья детей. Они не приносят никакой пользы для коррекции поведения, развития или благополучия детей так же, как и пользы родителям или обществу. Телесные наказания имеют также широкие социальные последствия. Дети, подвергающиеся им, чаще развивают агрессивное поведение, испытывают трудности в учебе, а во взрослом возрасте могут совершать насильственные, антисоциальные или преступные действия», — говорится в сообщении.