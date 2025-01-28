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Общество

Российские учебники для школ адаптируют к стандартам Кыргызстана

Министр образования и науки Кыргызстана Догдуркул Кендирбаева провела встречу с министром просвещения России Сергеем Кравцовым. Стороны обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в образовательной сфере.

Министерства просвещения РФ
Фото Министерства просвещения РФ

Особое внимание было уделено поддержке школ «Евразийский лицей». Коллеги договорились о финансировании профильных классов и предоставлении современных учебников, что позволит повысить качество обучения.

Также был поднят вопрос образования детей мигрантов из Кыргызстана в России.

«Обсуждались препятствия при записи в школы без регистрации или вида на жительство, а также сложности, связанные с обязательным тестированием на знание русского языка. Для решения проблемы предложено создать онлайн-курсы по русскому языку в сотрудничестве с Башкирским педагогическим университетом», — сообщили в ведомстве.

Ведомства намерены создать рабочую группу для адаптации учебников российского издательства «Просвещение» к образовательным стандартам Кыргызстана.

Догдуркул Кендирбаева также посетила московскую школу № 1502 «Энергия» и ее инженерный корпус «Гамма», где изучила подходы к предпрофильной подготовке учащихся. Этот опыт планируется применить в образовательных учреждениях Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318087/
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