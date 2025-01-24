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Общество

Суд приостановил действие указа Трампа об отмене гражданства для новорожденных

Федеральный судья Сиэтла заблокировал «противоречащий Конституции» указ президента Дональда Трампа, ограничивающий право на гражданство для новорожденных. Об этом сообщает CNN.

Судья Джон Коуненауэр приостановил исполнение документа на следующие 14 дней, пока будут проходить юридические разбирательства. «Я проработал судьей более 40 лет и не припомню дела, где поставленный вопрос был бы настолько очевидным. Где были юристы, когда принималось решение подписать указ?» — спросил он.

Ранее 22 штата, возглавляемые демократами, подали иск против Дональда Трампа из-за данного указа. Они утверждают, что новая политика нарушает 14-ю поправку к Конституции, гарантирующую гражданство всем детям, рожденным на территории США.

Адвокат штата Вашингтон Лейн Полозола заявил, что, пока дело рассматривается судом, «рождение нельзя приостановить». Дети, которым будет отказано в гражданстве, столкнутся с серьезными негативными последствиями в будущем.

В Вашингтоне и других штатах утверждают, что отмена гражданства по праву рождения создаст проблемы для государственных программ в финансовом и логистическом отношениях, поскольку эти дети лишатся федеральных льгот, на которые они имеют право как граждане.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317802/
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