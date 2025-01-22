Открыта онлайн-регистрация на тестирование EPS-topik для работы в Южной Корее

С 20 по 23 января 2025 года граждане Кыргызстана могут пройти онлайн-регистрацию на общее тестирование EPS-topik. Успешное прохождение теста дает возможность трудоустройства в производственной отрасли Республики Корея. Информацию об этом пресс-служба Минтруда распространила сегодня вечером.
Регистрация проводится Центром трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции.
Программа EPS-topik предусматривает проверку уровня знания корейского языка и профессиональных навыков кандидатов, а также оказание содействия в поиске работодателей и оформлении необходимых документов.
Для участия онлайн регистрации Вам потребуется следующие документы в электронном виде:
• Аккаунт с почтой gmail.com;
• Фото, размером 3,5х4,5 на белом фоне за последние шесть месяцев , формат JPG);
• Загран. паспорт (формат JPG);
• Фото квитанции об оплате 28$ за участие в тестировании.
Все документы должны быть четкими и читабельными. Квитанцию об оплате необходимо сохранить и предъявить в день тестирования.
Ссылка на регистрацию https://form.jotform.com/242543010947452
Заявка будет приниматься единожды, все дубликаты будут аннулированы.
Банковские реквизиты:
- за участие в тестировании на знание корейского языка необходимо оплатить - $28.
- Наименование учреждения: Центральное казначейство МФ КР
- Наименование банка: ОАО РСК Банк
- Расчетный счет: 1299005030100020
- БИК: 129001
- Код платежа: 14233100
- Назначение платежа: на лицевой счет 4402051102002435 за тест на знание корейского языка (для Центра трудоустройства граждан за рубежом).