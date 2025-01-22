Открыта онлайн-регистрация на тестирование EPS-topik для работы в Южной Корее

С 20 по 23 января 2025 года граждане Кыргызстана могут пройти онлайн-регистрацию на общее тестирование EPS-topik. Успешное прохождение теста дает возможность трудоустройства в производственной отрасли Республики Корея. Информацию об этом пресс-служба Минтруда распространила сегодня вечером.

Регистрация проводится Центром трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции.

Программа EPS-topik предусматривает проверку уровня знания корейского языка и профессиональных навыков кандидатов, а также оказание содействия в поиске работодателей и оформлении необходимых документов.



Для участия онлайн регистрации Вам потребуется следующие документы в электронном виде:

• Аккаунт с почтой gmail.com;

• Фото, размером 3,5х4,5 на белом фоне за последние шесть месяцев , формат JPG);

• Загран. паспорт (формат JPG);

• Фото квитанции об оплате 28$ за участие в тестировании.

Все документы должны быть четкими и читабельными. Квитанцию об оплате необходимо сохранить и предъявить в день тестирования.



Ссылка на регистрацию https://form.jotform.com/242543010947452

Заявка будет приниматься единожды, все дубликаты будут аннулированы.

Банковские реквизиты: