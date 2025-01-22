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Общество

Открыта онлайн-регистрация на тестирование EPS-topik для работы в Южной Корее

С 20 по 23 января 2025 года граждане Кыргызстана могут пройти онлайн-регистрацию на общее тестирование EPS-topik. Успешное прохождение теста дает возможность трудоустройства в производственной отрасли Республики Корея. Информацию об этом пресс-служба Минтруда распространила сегодня вечером. 

Регистрация проводится Центром трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции. 

Программа EPS-topik предусматривает проверку уровня знания корейского языка и профессиональных навыков кандидатов, а также оказание содействия в поиске работодателей и оформлении необходимых документов.

Для участия онлайн регистрации Вам потребуется следующие документы в электронном виде:
• Аккаунт с почтой gmail.com;
• Фото, размером 3,5х4,5 на белом фоне за последние шесть месяцев , формат JPG);
• Загран. паспорт (формат JPG);
• Фото квитанции об оплате 28$ за участие в тестировании.

Все документы должны быть четкими и читабельными. Квитанцию об оплате необходимо сохранить и предъявить в день тестирования.

Ссылка на регистрацию https://form.jotform.com/242543010947452

Заявка будет приниматься единожды, все дубликаты будут аннулированы.

Банковские реквизиты:

  • за участие в тестировании на знание корейского языка необходимо оплатить -  $28. 
  • Наименование учреждения: Центральное казначейство МФ КР
  • Наименование банка: ОАО РСК Банк
  • Расчетный счет: 1299005030100020
  • БИК: 129001
  • Код платежа: 14233100
  • Назначение платежа: на лицевой счет 4402051102002435 за тест на знание корейского языка (для Центра трудоустройства граждан за рубежом).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317633/
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