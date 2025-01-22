На питание бездомных в день из бюджета Бишкека выделяют 70 сомов

На сайте Бишкекского городского кенеша опубликован проект постановления «Об утверждении бюджета города Бишкека на 2025 год и плановый период на 2026–2027 годы».

Документом устанавливаются нормативы на питание в день за счет местного бюджета:

в дошкольных образовательных организациях для детей с дефектами умственного и физического развития, а также в группах с круглосуточным пребыванием детей — 120 сомов;

в детском саду для детей, больных туберкулезом, — 150 сомов;

в общеобразовательных организациях для детей-сирот и детей из малообеспеченных семей — учеников 5-7-х классов — 22 сома;

в общеобразовательных организациях для детей-учеников 1-4-х классов — 22 сома;

в общеобразовательных организациях для детей-учеников с дефектами умственного и физического развития — 36 сомов;

в центре для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Акниет», в центре реинтеграции для несовершеннолетних «Айданек» и интернатных группах в средней школе-интернате № 71 Октябрьского района и гимназии-интернате № 1 — 220 сомов;

в Реабилитационном центре для лиц с инвалидностью «Аяр» — 120 сомов.

Кроме того, на горячее питание лежачим больным выделяется 120 сомов в день; в городском геронтологическом центре «Ардагер» — 200 сомов; в муниципальном учреждении «Центр помощи женщинам с детьми, пострадавшим от семейного насилия «Аялзат», — 200 сомов; для лиц без определенного места жительства — 70 сомов; для детей из малообеспеченных семей, находящихся в пришкольных лагерях, — 44 сома.