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Общество

В Кемине заложили капсулу под строительство солнечной электростанции

В ходе рабочей поездки в Чуйскую область глава кабмина Кыргызстана Адылбек Касымалиев принял участие в церемонии закладки капсулы на месте строительства солнечной электростанции в Кеминском районе.

Он отметил, что проект является шагом на пути к энергетической независимости страны. И также подчеркнул, что КР продолжает использовать гидроэлектростанции, построенные в советский период, но намерена внедрять современные источники энергии, такие как солнечные электростанции.

«Число населения растет, а потребность в электроэнергии увеличивается, поэтому мы начинаем строительство этой солнечной электростанции», — сказал глава кабмина.

Солнечная электростанция мощностью 100 мегаватт будет вырабатывать 155 миллионов киловатт-часов в год, что позволит сократить выбросы углекислого газа на 140 тысяч тонн и потребление угля на 50 тысяч тонн ежегодно. В процессе строительства проекта будет создано около 500 рабочих мест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317458/
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