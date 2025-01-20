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Общество

Почему ординаторы вовремя не получили обещанные выплаты, объяснили в Минздраве

Все ординаторы, обучающиеся на бюджетной основе и имеющие договор с Министерством здравоохранения, получают положенные выплаты. Об этом 24.kg сообщил глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, ординаторы ежемесячно получают по 20 тысяч сомов, а участники программы «Депозит молодого врача» — по 66 тысяч сомов ежеквартально.

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Ранее депутат Эльвира Сурабалдиева сообщила на заседании Жогорку Кенеша, что к ней обратились интерны Ошского государственного университета и ординаторы Кыргызской государственной медицинской академии, которые получали по 20 тысяч сомов в месяц, и рассказали, что с сентября деньги им выплачивать перестали.

«Медакадемия и ОшГУ предоставляют информацию о работающих клинических ординаторах, и потом Минздрав перечисляет средства. Дело в том, что ОшГУ поздно предоставил заявку — только в конце декабря. У Минздрава деньги есть, перечисляем сразу после получения заявки. Перечислили 6,2 миллиона сомов», — пояснил Алымкадыр Бейшеналиев.

Он подчеркнул, что учащимся на контрактных отделениях государственных и частных медицинских вузов выплаты не предусмотрены.

Напомним, согласно указу президента, с 1 июля 2024 года клиническим ординаторам и врачам-интернам установлена стипендия в размере 20 тысяч сомов на период прохождения послевузовского обучения в организациях здравоохранения отдаленных районов, малых городов и сельской местности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317261/
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