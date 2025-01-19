В Бишкеке 19 января снег. Температура воздуха днем ожидается +9 градусов.

У кого намечается той

Лира Акунова

Родилась 19 января 1965 года. Депутат Бишкекского городского кенеша.

Жыргалбек Шакиев

Родился 19 января 1979 года. Глава муниципальной администрации мэрии Бишкека по Ленинскому административному району.

Памятные даты

Крещение Господне

Фото 24.kg. Крещенские купания в Сосновке, 2024 год

Крещение Господне — христианский праздник, установленный в честь события евангельской истории, крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем.

На Крещение принято освящать воду.

По традиции в этот день не только проходят праздничные службы в храмах и церквях, но и окунаются в купель.

Всемирный день снега

Фото 24.kg. Бишкек зимой

Начиная с зимы 2012 года по инициативе Международной федерации лыжного спорта (FIS) отмечается новый праздник — Всемирный день снега. Другое его название — Международный день зимних видов спорта.

Цель праздника — повысить интерес к зимним видам спорта и вовлечь молодежь в активный образ жизни.

По замыслу FIS, в этот день должны проходить «снежные фестивали», во время которых дети и взрослые смогут принять участие в соревнованиях на коньках, лыжах или сноубордах.

Всемирный день религии

Фото open.kg. В культурном центре «Рух Ордо» находятся пять часовен, каждая из которых представляет одну из мировых конфессий как символ того, что Бог един для всех

Ежегодно в третье воскресенье января по инициативе ООН в мире отмечается Всемирный день религии.

Свою историю праздник ведет с 1950 года, когда национальный орган управления Веры Бахаи в США учредил его с целью провозглашения единой сущности всех мировых религий и демонстрации того, что религия — это прежде всего сила для объединения мира, а не раздора.

Главная идея, лежащая в основе праздника, который в настоящее время получил широкое распространение в мире, — «Религия должна служить причиной для единения», что дает хороший повод еще раз обратить внимание на роль религии в современном мире.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Эмиль Шукуров

Фото из интернета. Эмиль Шукуров

Родился 19 января 1938 года. Орнитолог, доктор географических наук, профессор, заслуженный деятель науки КР, карикатурист.

Специалист в области зоологии, философии, зоогеографии, экологии. Являлся организатором первого в Кыргызстане экологического движения «Алейне». Участвовал в написании и редактировании Красной книги Киргизской ССР.

Тесно сотрудничал с международными экологическими и природоохранными организациями.

Опубликовано более 250 научных работ, в том числе 10 монографий, 17 карт. Под руководством Эмиля Шукурова защищены докторская и три кандидатские диссертации.

Автор более чем 5 тысяч карикатур. Вышло три сборника его рисунков — в Москве, Кембридже и Бишкеке.

Фото 24.kg. Карикатура Эмиля Шакурова на выставке «Полет слепого беркута», август 2017 года

Был депутатом Бишкекского городского кенеша.

Умер 23 августа 2019-го.

Куда сходить

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.