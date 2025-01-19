Афиша Бишкека на неделю: фотовыставка, киноновинки и спектакли

21-24 января. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

14-31 января. Фотовыставка «Чтобы осталось — поделись»

Представлены 33 черно-белые фотоработы студентки КГУКИ имени Бюбюсары Бейшеналиевой Арууке Табылды кызы, объединяющие физическую и духовную сферы.

Музей-мастерская Суйменкула Чокморова, 10.00-17.00.



22 января. Спектакль «Двое в лифте, не считая текилы»

8 марта двое абсолютно разных мужчин спешат к своим любимым женщинам, но застревают в лифте. Праздник в самом разгаре, диспетчер не отвечает, и у кого-то есть бутылка текилы. Лучший спектакль сезона, по голосованию зрителей, в 2017 году в Санкт-Петербурге. В ролях известные российские актеры Денис Матросов и Игорь Лифанов.

Кыргызский национальный драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 19.00.

23 января. Концерт классической музыки

В программе Фредерик Шопен и Макс Брух в исполнении Государственного академического симфонического оркестра имени Джумахматова, а также Эвелины Лысенко (фортепиано) и Софьи Су (скрипка).

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

23 января. Кинопремьеры

«Жаныбек» (триллер). Жаныбек занят повседневной рутиной, однообразность будних дней каждый день поглощает его изнутри, и он пропивает свою жизнь. Однажды сестра дарит ему кулон матери, чтобы он подарил своей дочке, как семейную реликвию. Осознавая важность украшения, он первым делом идет к семье, но по дороге его грабят и отбирают кулон. Жаныбек отправляется на поиски кулона.



«Карина» (детектив). В конце лета 2014 года, перед наступлением холодной якутской осени, 4-летняя Карина таинственным образом исчезает из своего дома в крошечной деревушке на краю бескрайнего леса. Семья, волонтеры и спасатели сбиваются с ног, прочесывая сотни километров тайги. Карина — невероятная история про силу духа и веру в чудо, основанная на реальных событиях

«Василий» (комедия). Вася — скромный учитель ОБЖ из поселка Ковылкино. Звезд с неба не хватает, живет простой и размеренной жизнью. Зато его брат-близнец Коля, с которым они не виделись с детства, умудрился кинуть мексиканский наркокартель на деньги, и за это его ждет расплата! Василий впервые отправляется навестить брата в Мексику, не предполагая, что теперь ему предстоит применить все знания в ОБЖ на практике.

«Ночь в зоопарке» (мультфильм). Этой ночью в зоопарке не до сна. Белый кролик проглотил кусок упавшего метеорита и превратился в монстра. Теперь он планирует захватить зоопарк и создает из обычных животных жуткие гибриды — горило-рыб, зебра-рогов и слоно-змеев. Кажется, никто не в силах его остановить.

«Боб Дилан. Никому неизвестный» (биография). 1965 год. На музыкальном фестивале в Ньюпорте производит фурор выступление молодого Боба Дилана.

24 января. Фантастическая комедия «Шестое чувство»

После смерти десять незнакомцев оказываются в загадочном пространстве, напоминающем распределительный центр между мирами. Здесь нет судей и приговоров, но есть одна последняя возможность. Каждый из них получает шанс рассказать свою историю: о мечтах, ошибках и незавершенных делах. И только одному из них позволят вернуться на Землю на один-единственный день.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

24 января. Комедия-гротеск «Лес»

«Лес» — это метафора, символизирующая саму жизнь с необъятным буреломом страстей, сомнений, соблазнов. Кто-то находит свою дорогу, а кто-то блуждает в вечном поиске смысла.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.