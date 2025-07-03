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Общество

Охват дошкольным образованием в Кыргызстане доведут до 60 процентов

До конца 2025 года охват дошкольным образованием планируют довести до 60 процентов. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила специалист управления дошкольного образования Министерства просвещения Чолпон Усенбаева.

По ее словам, в связи с этим ведутся работы по всем областям.

«Конечно, для этого необходимо строить побольше детских садов. Около 100 зданий освобождены в рамках административно-территориальной реформы. В них можно разместить около 14 тысяч детей. Есть возвращенные детские сады — 52 здания. Из них 15 уже введены в эксплуатацию, по 11 объектам готовятся сметные документы, по 17 зданиям рассматривается вопрос финансирования для ремонтно-восстановительных работ», — сказала Чолпон Усенбаева.

Она отметила, что на первом этапе в 2024-м в качестве мер по увеличению охвата дошкольным образованием в 537 детских садах дополнительно открыли 285 групп, куда принято более 25 тысяч детей. На втором этапе в этом году ведутся работы по охвату еще 25 тысяч детей в 570 детсадах.

Специалист заметила, что, согласно указу президента, до 2030-го охват дошкольным образованием планируется довести до 80 процентов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335066/
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